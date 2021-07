ATP : Herbert souffre d’une lésion à la cuisse

Herbert et Mahut battus au premier tour à Rio

C’est une blessure qui tombe au pire moment ! A deux semaines du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, où il visera une médaille avec Nicolas Mahut dans l’épreuve de double, Pierre-Hugues Herbert a annoncé jeudi soir souffrir d’une lésion à la cuisse. Le 3 juillet dernier, l’Alsacien avait abandonné lors du deuxième tour du tournoi de double de Wimbledon avec Mahut après avoir perdu le premier set 6-4 contre Jérémy Chardy et Fabrice Martin, ne préférant pas prendre de risques. Mais la blessure est bien réelle. « Samedi dernier j’ai ressenti une douleur à la cuisse droite juste avant notre deuxième tour de double avec Nicolas à Wimbledon. J’ai dû me retirer. Après des examens il s’est avéré que j’ai une lésion à la cuisse. Avec les JO approchant ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle mais j’ai encore une chance d’être prêt à partir pour Tokyo !», a écrit Pierre-Hugues Herbert sur son compte Instagram. Ce à quoi a répondu son compère Nicolas Mahut : « On va croiser les doigts !! Des soins, du repos, un câlin de la harpe (le fils de Herbert s’appelle Harper, ndlr) et c’est reparti. »Déjà vainqueurs de cinq tournois du Grand Chelem (deux Roland-Garros dont l'édition 2021, un Wimbledon, un US Open, un Open d'Australie) et du Masters 2019, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut rêvent depuis des années d'enrichir leur magnifique palmarès avec une médaille olympique, en or si possible. En 2016 à Rio, pour leurs seuls JO, ils avaient été éliminés au premier tour, alors qu'ils étaient n°2 mondiaux en double, par la paire colombienne Robert Farah-Juan Sebastian Cabal, qui ont ensuite été n°1 mondiaux de la discipline.D'autant que la paire française était en pleine forme, avec une finale à Lyon et des victoires à Roland-Garros et au Queen's lors de ses trois derniers tournois.