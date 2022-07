Déjà une tête de série au tapis au tournoi ATP 500 de Hambourg ! Cinquième joueur le mieux classé du tournoi allemand, Botic van de Zandschulp a mordu la poussière dès le 1er tour face à Alejandro Davidovich Fokina. Le 35eme mondial s'est défait du 25eme sur le score de 6-4, 6-4 en 1h27, dans un match marqué par dix breaks. En difficulté au service (six doubles fautes), le Néerlandais a notamment craqué en fin de premier set, à 4-4, puis à 3-3 dans le deuxième, ce qui a permis à l'Espagnol de décrocher son billet pour les 8emes de finale. Peu après, Dusan Lajovic a bien cru tracer sa route sur la terre battue allemande. En effet, face à Lorenzo Musetti, le Serbe a eu deux balles de match... mais s'est finalement incliné en trois sets (6-7, 7-6, 6-3) et presque 3h de jeu (2h59 pour être exact).

De gros regrets pour Lajovic

Dans ce duel, il a fallu attendre le jeu décisif de la première manche (remporté 7-4) pour voir le 75eme mondial se détacher au tableau d'affichage. Par la suite, Lajovic a donc eu deux fois l'occasion de conclure, à 5-4 et à 6-5, mais n'a pas réussi à réaliser un nouveau break qui lui aurait ouvert les portes du prochain tour. A l'inverse, dos au mur, l'Italien a lui réagi idéalement en égalisant à un set partout lors d'un nouveau tie-break (dominé à nouveau 7-4), puis en continuant sur sa lancée. Car, dans la troisième et dernière manche, le joueur classé 62eme au classement ATP s'est rapidement envolé vers la victoire, grâce à un break presque d'entrée à 1-0. Derrière, Musetti n'a pas été inquiété sur ses mises en jeu et rejoint donc dans la douleur les 8emes de finale à Hambourg, où il affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori ou l'Argentin Diego Schwartzman, tête de série numéro 3.