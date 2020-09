ATP - Hambourg : Simon définitivement éliminé cette fois

HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Premier tour

Humbert (FRA)

Simon (FRA, LL) : 7-5, 6-2

Paire (FRA)

Monfils (FRA, n°3)

Mannarino (FRA)

Contraint de passer par les qualifications du tournoi allemand (comme il l'avait déjà fait à Cincinnati, où il avait également échoué) pour avoir une chance d'intégrer le tableau final, le Niçois de 54 ans y est parvenu, mais uniquement après repêchage. Opposé à Pablo Cuevas au deuxième tour des qualifications, Simon, tombeur de l'Allemand Rosenkranz au tour précédent, s'était en effet incliné en deux sets (6-4, 7-6) face à l'Uruguayen. Une défaite synonyme de sortie dans la plupart des cas, mais pas cette fois, un des nombreux forfaits du week-end (Berrettini, Shapovalov, Carreno Busta, De Minaur, Goffin, Hurkacz et Isner ont renoncé) ayant permis au Français de s'offrir une nouvelle chance, cette fois dans le tableau final. Malheureusement pour lui, Simon a brûlé ce nouveau joker inattendu, avec une nouvelle défaite, plus sèche encore, face à Jiri Vesely ce lundi au 1er tour (7-5, 6-2 en 1h40). Après une belle résistance dans le premier set, remporté aux forceps par le Tchèque classé au 72eme rang mondial, le 54eme au classement a rapidement lâché prise en revanche dans la seconde manche. Sorti au deuxième tour, il y a quinze jours à l'US Open (défaite face à l'Américain Taylor Fritz), Simon, comme à Aix-en-Provence une semaine avant Hambourg, quitte cette fois le tournoi d'entrée. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.Medvedev (RUS, n°1) -batRuud (NOR) -Kohlschreiber (ALL, WC) - Fognini (ITA, n°6)Bautista Agut (ESP, n°4) - Basilashvili (GEO)Nishioka (JAP) - Koepfer (ALL, SE)Paul (USA, Q) - Anderson (AFS, PR)Sandgren (USA, Q) - Rublev (RUS, n°5)Schwartzman (ARG, n°7) - Ramos-Viñolas (ESP)Sonego (ITA) - Auger-Aliassime (CAN)Garin (CHI) - Nishikori (JAP)Hanfmann (ALL, WC) -Khachanov (RUS, WC, n°8) - Struff (ALL)Lajovic (SER) -bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2Evans (GBR) - Tsitsipas (GRE, n°2)