ATP - Hambourg : Schwartzman et Rune déjà dehors

Rune enchaîne les défaites

Après Botic van de Zandschulp lundi, deux autres têtes de série du tournoi de Hambourg ont disparu dès le premier tour ce mardi. A commencer par Diego Schwartzman, le troisième joueur le mieux classé du tournoi allemand. L'Argentin, 14eme mondial et quart de finaliste la semaine passée à Bastad, a subi la loi du Finlandais Emil Ruusuvuori, qui prend ainsi sa revanche après avoir été battu par Schwartzman lors du dernier tournoi d'Indian Wells.Ruusuvuori a très bien commencé le match en menant 5-2, mais au moment de servir pour le gain du premier set, il a perdu sa mise en jeu (5-4). Heureusement, il s'est bien repris en breakant de nouveau, au meilleur des moments, à 6-5. Dans le deuxième set, c'est Schwartzman qui a mené 3-1, puis a vu le Finlandais revenir à 3-3, avant il a lâché une nouvelle fois son service en fin de set, à 5-4. C'est donc Ruusuvuori qui affrontera Musetti en huitièmes de finale.Pour Holger Rune, la mauvaise série continue. Surprenant quart de finaliste de Roland-Garros et désormais 27eme mondial, le Danois a subi sa sixième défaite d'affilée, contre Tallon Griekspoor.Rune a pourtant mené 4-2 dans le premier set, mais son adversaire est revenu à 4-4, puis a sauvé deux balles de set à 6-5, puis une autre dans le tie-break, avant de finalement remporter le jeu décisif 10-8. Dans le deuxième set, Griekspoor a réussi le seul break du set, à 6-5 sur sa deuxième occasion, et a donc gagné ce match et le droit d'affronter Borna Coric au tour suivant.