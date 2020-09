ATP - Hambourg : Rublev fait plier Tsitsipas

HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Humbert (FRA)

Huitièmes de finale

Humbert (FRA)

Premier tour

Humbert (FRA)

Simon (FRA, LL)

Paire (FRA)

Monfils (FRA, n°3)

Mannarino (FRA)

at Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 3-6, 7-5bat Ruud (NOR) : 6-4, 6-2bat Garin (CHI) : 7-5, 3-6, 6-4bat: 7-5, 3-6, 6-1bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-2, 7-5bat Bublik (KAZ, LL) : 3-6, 6-4, 6-4bat Lajovic (SER) : 7-6 (5), 6-2bat Vesely (RTC, Q) : 6-4, 6-3bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-3bat Koepfer (ALL) : 6-3, 3-6, 6-3bat Paul (USA, Q) : 6-1, 3-6, 6-2bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-2bat Hanfmann (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (3)bat Khachanov (RUS, WC, n°8) : 6-1, 6-2bat Cuevas (URU, Q) : 7-5, 6-4bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3bat: 7-5, 6-2bat: 6-4, 2-0 abandonbat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-1, 7-5bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-3bat Nishioka (JAP) : 7-6 (0), 4-6, 6-1bat Anderson (AFS) : 6-4, 0-6, 6-4bat Sandgren (USA, Q) : 6-3, 6-3bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 7-6 (5)bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (2)bat Nishikori (JAP) : 6-0, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Struff (ALL): 7-6 (5), 4-6, 7-5bat: 6-4, 6-1bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2bat Evans (GBR) : 6-3, 6-1