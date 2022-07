ATP - Hambourg : Rublev en huitièmes

Battu en demi-finale à Bastad la semaine passé par Sebastian Baez, Andrey Rublev espère faire mieux cette semaine du côté de Hambourg, où il est tête de série n°2. Et le Russe a bien débuté son tournoi allemand, avec une victoire sur le lucky-loser Ricardas Berankis pour rallier les huitièmes de finale.Auteur de 12 aces et 70% de premières balles, Rublev a assez largement dominé ce match. Un break à 2-1 lui a permis de remporter le premier set, puis dans le deuxième, il a vu son adversaire revenir de 1-3 à 3-3, mais il lui a de nouveau pris son service à 4-4, et a donc décroché la victoire. En huitièmes de finale, il aura tout de même fort à faire, face à Francisco Cerundolo, qui vient de gagner le tournoi de Bastad.