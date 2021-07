Benoît Paire enchaine ! Après avoir profité de l’abandon de Ricardas Berankis pour son entrée en lice sur la terre battue de Hambourg, le natif d’Avignon a signé un deuxième succès consécutif, ce qui ne lui était plus arrivé sur le circuit ATP depuis Auckland en début de saison 2020. Opposé au Péruvien Juan Pablo Varillas a manqué son début de match avec le break concédé d’entrée avant de se relancer et de revenir à quatre jeux partout au terme d’une série de trois jeu de service perdus par les deux joueurs. Juste avant le jeu décisif, le Français est allé chercher une troisième fois le service de son adversaire pour empocher la première manche. Le deuxième set a démarré comme le premier, avec Benoît Paire qui a perdu son service avant de revenir à hauteur. Les deux joueurs se sont à nouveau répondu dans les septième et huitième jeux avant de s’expliquer au tiebreak. Un jeu décisif sous haute tension qui a vu Juan Pablo Varillas écarter deux balles de match avant de manquer une balle d’égalisation à une manche partout. C’est toutefois Benoît Paire qui a eu le dernier mot (7-5, 7-6 en 2h04’).

Carreño Busta et Lajovic au rendez-vous

Pablo Carreño Busta n’a pas manqué la marche menant aux quarts de finale à Hambourg. Tête de série numéro 2, l’Espagnol a peu tremblé face à son compatriote Carlos Taberner. Si ce dernier a su effacer deux breaks de retard dans le premier set, le 13eme joueur mondial a fini par avoir le dernier mot en concluant par un troisième break. Si Carlos Taberner a bien démarré la deuxième manche en prenant d’entrée le service de son adversaire, Pablo Carreño Busta a réagi en remportant cinq jeux de suite pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. A sa première balle de match, l’Espagnol a scellé le sort du match (7-5, 6-3 en 1h46’). Pour une place en demi-finale, Pablo Carreño Busta devra en découdre avec la tête de série numéro 5 du tournoi Dusan Lajovic. Le Serbe a dominé en trois manches Alex Molcan. Après un échange de break précoce, le 43eme mondial a su reprendre la main pour empocher le premier set. Après avoir vu son break d’avance disparaître, Dusan Lajovic a ensuite dû sauver deux balles de set mais Alex Molcan n’a pas lâché et c’est dans un jeu décisif à sens unique que le Slovaque au su revenir à hauteur. Néanmoins, c’est bien le Serbe qui a eu le dernier mot avec un break dans le sixième jeu qui lui a ouvert les portes de la victoire (6-4, 6-7, 6-3 en 2h57’).

Delbonis retrouvera Paire

Federico Delbonis sera le prochain adversaire de Benoît Paire. L’Argentin a, en effet, mis fin au parcours de la tête de série numéro 4 Albert Ramos Viñolas en deux manches. Après une entame de match équilibrée, le 48eme mondial a fait le break dans le sixième jeu du premier set puis, après avoir manqué deux premières balles de set sur l’engagement de l’Espagnol, a atteint son but sur son propre service. La réaction du 41eme mondial a été immédiate avec le break d’entrée de deuxième manche pour mener trois jeux à rien. Néanmoins, Federico Delbonis a infligé le même supplice à son adversaire pour revenir à trois jeux partout. Les deux joueurs ont alors eu l’opportunité de prendre le service de l’autre, Albert Ramos Viñolas ayant même trois balles d’égalisation à une manche partout mais c’est bien l’Argentin, au jeu décisif, qui a eu le dernier mot (6-3, 7-6 en 1h59’).



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Quarts de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Krajinovic (SER, n°6)

Basilashvili (GEO, n°3) - Djere (SER)

Paire (FRA, n°8) - Delbonis (ARG)

Lajovic (SER, n°5) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (2), 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) bat Baez (ARG, LL) par forfait

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) bat Varillas (PER, Q) : 7-5, 7-6 (8)

Delbonis (ARG) bat Ramos Viñolas (ESP, n°4) : 6-3, 7-6 (4)

Lajovic (SER, n°5) bat Molcan (SLQ, Q) : 6-4, 6-7 (2), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Taberner (ESP, Q) : 7-5, 6-3



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye