ATP - Hambourg : Le tableau et les résultats

HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 911 620€)

Premier tour

Alcaraz (ESP, n°1) - Kuhn (ALL, WC)Baez (ARG) - Krajinovic (SER)Bedene (SLO, PR) - Fognini (ITA)Struff (ALL, WC) - Khachanov (RUS, n°7)Carreño Busta (ESP, n°4) - Nardi (ITA, Q)bat Topo (ALL, Q) : 7-5, 6-3Djere (SER) - Coric (CRO, PR)Griekspoor (PBS) - Rune (DAN, n°8)bat Van de Zandschulp (PBS, n°5) : 6-4, 6-4Kovalik (SLQ, Q) - Rehberg (ALL, WC)Musetti (ITA) - Lajovic (SER)Ruusuvuori (FIN) - Schwartzman (ARG, n°3)Basilashvili (GEO, n°6) - Karatsev (RUS)Coria (ARG) - Galan (COL, Q)F.Cerundolo (ARG) - Altmaier (ALL)Bublik (KAZ) - Rublev (RUS, n°2)