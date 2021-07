ATP - Hambourg : Krajinovic trace sa route

Tournoi ATP 500 le moins relevé de la saison, le "Hamburg European Open" permet de remporter de gros points sans avoir à affronter beaucoup de de cadors, et Filip Krajinovic en profite. Le Serbe, tête de série n°6, s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant l'Allemand Philipp Kohlschreiber (117eme) sur le score de 7-5, 4-6, 6-3. Auteur de 9 aces, Krajinovic a remporté le premier set en breakant à 6-5, puis a perdu le deuxième en perdant son service à 4-4, avant de breaker à 1-0 et 4-1 dans le troisième, pour conclure sur sa cinquième balle de match. Il affrontera au tour suivant Stefanos Tsitspas ou Dominic Koepfer. Laslo Djere s'est également qualifié pour les quarts de finale aux dépens du qualifié brésilien Thiago Seyboth Wild (7-6, 6-1 en 1h48').



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Koepfer (ALL)

Krajinovic (SER, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-5, 4-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°3) - Baez (ARG, LL)

Djere (SER) bat Seyboth Wild (BRE, Q) : 7-6 (1), 6-1



Paire (FRA, n°8) - Varillas (PER, Q)

Delbonis (ARG) - Ramos-Vinolas (ESP, n°4)

Lajovic (SER, n°5) - Molcan (SLQ, Q)

Taberner (ESP, Q) - Carreno Busta (ESP, n°2)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Koepfer (ALL) bat Marterer (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-2, 7-6 (4)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) bat Struff (ALL, n°7) : 6-4, 7-5



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-4

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye