ATP - Hambourg : Carreño Busta perd déjà son titre

Il ne conservera pas son bien. Ce mercredi, le tenant du titre espagnol Pablo Carreño Busta, 23eme joueur mondial et tête de série n°4, a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, par le Slovaque Alex Molcan, 48eme joueur mondial, en trois sets (6-3, 1-6, 7-6 (5)) et 2h31 de jeu. Dans la première manche, malgré deux premières balles sauvées, l'Espagnol a été breaké d'entrée, tout en se montrant incapable d'effacer ce handicap dans la foulée, malgré deux opportunités. A 5-3, le Slovaque a alors servi pour le gain de cette première manche. Et s'il a dû, dans un premier temps, batailler, avec quatre nouvelles balles de débreak à sauver, il a fini par s'en sortir et valider cette première manche, sur sa première balle (6-3).

Carreño Busta aurait pu éviter le tie-break dans la troisième manche

Dans la deuxième manche, Alex Molcan a cédé ses deux premiers services, dont le second blanc, pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-0. Avec ce double avantage en poche, Pablo Carreño Busta a conclu sur sa deuxième balle de set, pour égaliser à une manche partout, non sans avoir également sauvé une balle de débreak dans ce même jeu (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré une balle sauvée, le moins bien classé des deux a perdu son service d'entrée. Après deux possibilités de débreaker, à 1-2, puis une autre dans la foulée, le 48eme joueur mondial est parvenu à ses fins, sur ce même jeu, pour égaliser à 3-3. Après trois nouvelles balles de break à 4-4, puis deux autres dans la foulée, le mieux classé des deux n'a pas pu éviter le tie-break. Un jeu décisif durant lequel le Slovaque a donc eu le dernier mot, sur sa première balle de match (7-6 (5)).