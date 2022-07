ATP - Hambourg : Alcaraz étrille Khachanov

Alcaraz imperturbable

Carlos Alcaraz renoue avec le dernier carré. Stoppé avant les demi-finales à Roland-Garros puis à Wimbledon, l’Espagnol profite du retour de la terre battue à Hambourg pour briller. Karen Khachanov n’a pas pesé bien lourd face au numéro 6 mondial. Le Russe, dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire sur son service, n’a pas su conserver le sien. En effet, sur les six balles de break obtenues par Carlos Alcaraz, trois ont été converties. Menant sans peine cinq jeux à rien, l’Espagnol a mis un terme au premier set après seulement 26 minutes et sur un jeu blanc autoritaire. Se devant de réagir, Karen Khachanov a commencé par tenir son service à deux reprises afin de tenir la dragée haute à Carlos Alcaraz.Mais ce sursaut d’orgueil de la part du 26eme joueur mondial n’a pas duré très longtemps. En effet, l’Espagnol a immédiatement repris sa marche en avant et profité de sa première balle de break pour creuser l’écart dans cette deuxième manche. Dos au mur, Karen Khachanov a tenté de répliquer et a su s’offrir une balle de break, sa première dans cette rencontre mais également la seule. En effet, le Russe n’a pas été en mesure de la convertir et a ensuite vu Carlos Alcaraz placer un coup d’accélérateur. A sa quatrième occasion, l’Espagnol a pris une deuxième fois le service de son adversaire puis a conclu à la deuxième opportunité (6-0, 6-2 en 1h09’). Pour une place en finale, Alex Molcan sera sur son chemin ce samedi. Le Slovaque a profité de l'abandon de Borna Coric en début de deuxième manche (7-6, 2-0 en 1h28').