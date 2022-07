ATP - Hambourg : Alcaraz a su se défaire de Krajinovic

ALCARAZ ADVANCES😤

Alcaraz a mis Krajinovic dans un étau

Contrairement à Andrey Rublev, Carlos Alcaraz n’a pas été piégé. Alors que le Russe s’est incliné face à Francisco Cerundolo à l’occasion des huitièmes de finale du tournoi ATP de Hambourg, l’Espagnol a su prendre la mesure de Filip Krajinovic. Pourtant, après une entame de match équilibrée, la première balle de break a été pour le Serbe dans un cinquième jeu qu’il a conclu en prenant le service du numéro 6 mondial. Ce dernier s’est un peu plus retrouvé dos au mur quand, après avoir manqué trois balles de débreak, il a vu son adversaire multiplier les balles de set. Mais, malgré le fait qu’il soit au service, Filip Krajinovic n’a pas su saisir sa chance. Echouant à l’occasion de ses quatre opportunités de remporter cette première manche, le 43eme joueur mondial a laissé Carlos Alcaraz espérer et l’Espagnol n’a pas laissé échapper une balle de break de plus pour revenir à cinq jeux partout.Dans la foulée, le Serbe a eu une nouvelle occasion de prendre le service du natif de Murcie, sans toutefois trouver la cible. Mieux lancé dans le jeu décisif, Filip Krajinovic s’est écroulé, perdant cinq points de suite et le set par la même occasion. Ne voulant pas voir le match s’éterniser, Carlos Alcaraz a très vite frappé fort. Si le Serbe a remporté blanche sa première mise en jeu, il a ensuite vu défiler quatre jeux consécutivement. Effaçant alors un de ses deux breaks de retard, Filip Krajinovic n’a jamais eu l’opportunité de se relancer complètement. Au contraire, Carlos Alcaraz a vu deux occasions de reprendre un double break d’avance lui glisser entre les doigts. La tête de série numéro 1 à Hambourg a conclu le match à sa première opportunité, sur le service de son adversaire (7-6, 6-3 en 1h54’), avec Karen Khachanov qui sera son adversaire pour une place dans le dernier carré.