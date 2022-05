ATP : Halys va devenir le 79eme Français à intégrer le Top 100

Le voilà bientôt dans la cour des grands. Lundi prochain, à l'occasion de la publication du futur et traditionnel classement ATP, Quentin Halys, aujourd'hui âgé de 25 ans, fera, pour la toute première fois depuis le début de sa carrière chez les professionnels, son apparition dans le Top 100. Il s'agira du 79eme Français à franchir cette fameuse barre. Cela fait désormais de très longues semaines que le Parisien lorgne cette place, dans la mesure où il n'en a jamais été aussi proche que depuis ces derniers temps. Une patience qui va donc être récompensée. Cette semaine, le Tricolore est en France, et plus particulièrement du côté d'Aix-en-Provence, pour y disputer le Challenger, sur terre battue. Ce mercredi, le Français, 101eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est battu mais il a bel et bien disposé de son compatriote Calvin Hemery, 355eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (2-6, 6-4, 6-3) et 1h52 de jeu, à l'occasion des huitièmes de finale.

Halys futur 87eme joueur mondial ?

C'est cette victoire qui lui suffit donc pour atteindre enfin le graal. Cette victoire, combinée également avec la défaite, également ce mercredi, de son compatriote Lucas Pouille, 174eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, contre le Grec Stefanos Tsitsipas, 5eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h09 de jeu. Une potentielle finale de Pouille dans ce tournoi aurait alors privé Halys de ce fameux Top 100. Mais Quentin Halys, potentiel futur 100eme joueur mondial, peut encore faire mieux. Une victoire finale dans ce Challenger peut même lui permettre de grimper à la 87eme place mondiale. Toujours est-il que son prochain adversaire, lors des quarts de finale, sera un autre de ses compatriotes, en la personne de Grégoire Barrère, 247eme joueur mondial, pour une rencontre programmée ce vendredi.