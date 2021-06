It's a run for Rublev! 🔥@AndreyRublev97 defeats Kohlschreiber 7-6 6-2 to progress through to the semi-finals in Halle#NoventiOpen pic.twitter.com/fBcy2HUv9i

HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Humbert (FRA) ou

Rublev (RUS, n°4) - Basilashvili (GEO, Q)

Quarts de finale



Humbert (FRA) -

Rublev (RUS, n°4) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-2



Basilashvili (GEO, Q) bat Harris (AFS) : 6-4, 7-6 (5)

2eme tour

Humbert (FRA)

Moutet (FRA)

Rublev (RUS, n°4) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4

Harris (AFS) bat Lacko (SLQ, Q) : 6-3, 7-6 (8)



Rinderknech (FRA, Q)

1er tour



Humbert (FRA)

Moutet (FRA) bat

Monfils (FRA, WC, n°8)

Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q)

Andrey Rublev n'a jamais fait d'étincelles sur herbe. Pourtant, le gazon ne semble pas lui réussir si mal que cela, à en croire la semaine que le Russe est en train de vivre à Halle. Tombeur de son compatriote Karen Khachanov pour lancer son tournoi,Vendredi, comme il l'avait fait face à Khachanov puis l'Australien Thompson, Rublev a écarté de sa route en deux sets (7-6, 6-2, 1h22 de jeu), dont le deuxième très aisément, l'Allemand Phillip Kohlschreiber pour s'ouvrir ainsi les portes du dernier carré, lui qui n'avaitPour tenter de disputer une nouvelle finale, la tête de série numéro 4, éliminé dès le deuxième tour lors de ses deux participations à Wimbledon jusqu'alors et(pour quatre titres), devra se défaire samedi du Géorgien Nikoloz Basilashvili, passé par les qualifications mais qui fait toujours partie du Top 30 mondial (il est 30eme).Giron (USA, Q) ou Auger-Aliassime (CAN) -Korda (USA)Giron (USA, Q) - Auger-Aliassime (CAN)Korda (USA)bat Struff (ALL) : 6-7 (1), 6-3, 6-4bat Federer (SUI, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2bat A.Zverev (ALL, n°3) : 7-6 (4), 3-6, 6-3bat Nishikori (JAP) : 2-6, 6-3, 7-5bat: 6-4, 7-6 (4)bat: 6-2, 7-5bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5bat Koepfer (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5)bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandonbat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)bat: 6-4, 6-4bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1batbat Hanfmann (ALL, LL) : 7-5, 6-3