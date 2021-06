ATP - Halle : Rublev cède un set mais rejoint la finale

Andrey Rublev a fait respecter son statut. Pourtant, son adversaire d'un jour ne lui a pas forcément facilité la tâche. Ce samedi, le Russe, 7eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Halle en Allemagne, sur gazon, aux dépens du Géorgien Nikoloz Basilashvili, 30eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (6-1, 3-6, 6-3) et 1h48 de jeu. Dans la première manche, le Russe a pris les deux premières mises en jeu de son adversaire, pour mener 4-0 puis 5-0 malgré une balle de débreak effacée. Le Géorgien a frôlé la roue de bicyclette et a dû sauver une nouvelle balle de break, synonyme donc de balle de set, dans la foulée. Ce n'était que partie remise et Andrey Rublev a obtenu gain de cause, après un total de trois balles de set obtenues (6-1). Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux a été le seul à céder son service, à 2-3, et Nikoz Basilashvili en a donc ensuite profité pour égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A ce moment-là, le moins bien classé a sauvé une balle de break avant de céder sur la deuxième, à 3-2. Avec cet avantage en poche, le 7eme joueur mondial a bien failli conclure sur le service du 30eme joueur mondial, à 5-2, mais malgré trois opportunités, il n'est pas parvenu à ses fins et a fini par le faire sur son propre service (6-3).



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



Demi-finales

Auger-Aliassime (CAN) - Humbert (FRA)

Rublev (RUS, n°4) bat Basilashvili (GEO, Q) : 6-1, 3-6, 6-3



Quarts de finale

Auger-Aliassime (CAN) bat Giron (USA, Q) : 6-3, 6-2

Humbert (FRA) bat Korda (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-4

Rublev (RUS, n°4) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-2

Basilashvili (GEO, Q) bat Harris (AFS) : 6-4, 7-6 (5)



2eme tour

Giron (USA, Q) bat Struff (ALL) : 6-7 (1), 6-3, 6-4

Auger-Aliassime (CAN) bat Federer (SUI, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Humbert (FRA) bat A.Zverev (ALL, n°3) : 7-6 (4), 3-6, 6-3

Korda (USA) bat Nishikori (JAP) : 2-6, 6-3, 7-5



Kohlschreiber (ALL, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4

Harris (AFS) bat Lacko (SLQ, Q) : 6-3, 7-6 (8)

Basilashvili (GEO, Q) bat Rinderknech (FRA, Q) : 6-2, 7-5



1er tour

Struff (ALL) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Giron (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5

Federer (SUI, n°5) bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5



A.Zverev (ALL, n°3) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3

Humbert (FRA) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5)

Nishikori (JAP) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2

Korda (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)



Moutet (FRA) bat Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandon

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3

Thompson (AUS) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)



Harris (AFS) bat Monfils (FRA, WC, n°8) : 6-4, 6-4

Lacko (SLQ, Q) bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1

Basilashvili (GEO, Q) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q) bat Hanfmann (ALL, LL) : 7-5, 6-3