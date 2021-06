ATP - Halle : Moutet s'arrête en huitièmes

Après avoir bénéficié de l'abandon de David Goffin au premier tour à Halle alors qu'il était mal embarqué, Corentin Moutet n'a pas bénéficié d'un coup de pouce du destin au deuxième contre Philipp Kohlschreiber. Le Français, 94eme mondial, s'est incliné en deux sets contre l'Allemand, 128eme et bénéficiaire d'une invitation : 6-4, 7-6 en 1h46. Moutet s'est fait breaker sur la seule occasion de la rencontre de son adversaire, d'entrée de match. Il a ensuite manqué trois balles de débreak, à 2-1 et 5-4, et a donc laissé filer la première manche avec regrets. Dans la deuxième, les deux joueurs ont gardé leur service sans problème, même si les derniers ont été accrochés, et tout s'est joué au tie-break, où Kohlschreiber s'est imposé 7-4. C'est donc lui qui affrontera Jordan Thompson ou Andrey Rublev en quarts de finale, alors que Corentin Moutet va désormais aller disputer les qualifications à Eastbourne.



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



2eme tour

Struff (ALL) - Giron (USA, Q)

Auger-Aliassime (CAN) - Federer (SUI, n°5)

A.Zverev (ALL, n°3) - Humbert (FRA)

Nishikori (JAP) - Korda (USA)



Kohlschreiber (ALL, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 7-6 (4)

Thompson (AUS) - Rublev (RUS, n°4)

Harris (AFS) - Lacko (SLQ, Q)

Basilashvili (GEO, Q) - Rinderknech (FRA, Q)



1er tour

Struff (ALL) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Giron (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5

Federer (SUI, n°5) bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5



A.Zverev (ALL, n°3) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3

Humbert (FRA) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5)

Nishikori (JAP) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2

Korda (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)



Moutet (FRA) bat Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandon

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3

Thompson (AUS) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)



Harris (AFS) bat Monfils (FRA, WC, n°8) : 6-4, 6-4

Lacko (SLQ, Q) bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1

Basilashvili (GEO, Q) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q) bat Hanfmann (ALL, LL) : 7-5, 6-3