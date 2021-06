Monfils et Simon déjà dehors !

Le compteur de victoires de Gaël Monfils en 2021 reste bloqué à deux. Le joueur français a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi sur gazon de Halle par le Sud-Africain Lloyd Harris, pourtant moins bien classé (51eme contre 16eme) : 6-4, 6-4 en 1h08. Sur cette surface qu'il n'apprécie pas beaucoup (un seul huitième de finale à Wimbledon), Monfils (34 ans) ne s'est pas procuré la moindre balle de break sur le service de son adversaire. Auteur de seulement un ace pour deux doubles-fautes et 70% de premières balles, il a perdu son service d'entrée de match et n'a jamais réussi à revenir, puis à 3-3 dans le deuxième set. Gaël Monfils n'ira donc pas lui loin dans ce tournoi allemand, et va désormais prendre la direction d'Eastbourne, en Angleterre, où il tentera de remporter au moins un match avant Wimbledon. Gilles Simon peut lui aussi passer à autre chose. Battu d'entrée par... Harris la semaine dernière à Stuttgart, le Niçois s'est de nouveau incliné (6-1, 3-6, 6-4) dès ses débuts dans le tournoi, mardi face au Géorgien Nikoloz Basilashvili. Corrigé dans la première manche, Simon s'est bien repris avant de perdre dans le dernier set le jeu de service qu'il ne fallait pas.

Medvedev tombe de haut

Une autre tête de série a disparu ce mardi, et pas n'importe laquelle : Daniil Medvedev, le n°2 mondial ! Pour son premier match sur gazon de la saison, le Russe n'a pas fait le poids face à Jan-Lennard Struff, 45eme mondial, qui s'est imposé 7-6, 6-3 en 1h33. Medvedev, auteur de 7 aces lors de ce match, a pourtant très bien commencé en menant 4-1, mais il a connu un gros trou noir et a vu son adversaire égaliser à 5-5, sauver une balle de set à 6-5 et finalement s'imposer au tie-break (8-6) sur sa troisième balle de set. Dans le deuxième, Struff a rapidement mené 5-1 et le Russe a effacé l'un de ses breaks de retard, mais pas deux, et s'est donc incliné. Il n'a, a priori, aucun tournoi prévu avant Wimbledon, un tournoi où il n'a jamais dépassé le troisième tour.

Rublev et Auger-Aliassime ont répondu présent

Andrey Rublev et Felix Auger-Aliassime sont sortis vainqueurs des deux chocs au programme de ce premier tour. Le Russe, 7eme au classement mondial et tête de série numéro 4, a dominé son compatriote Karen Khachanov en deux sets (6-3, 7-6). Dans le second, le quart de finaliste à Rome et Barcelone a dû attendre un jeu décisif, remporté 7 points à 5, pour valider sa qualification pour le tour suivant. C'est sur un score presque identique (6-3, 7-5) qu'Auger-Aliassime s'est défait, lui, du Polonais Hubert Hurkacz, mieux classé que lui (17eme, contre 21eme pour le vainqueur) mais qui ne met plus un pied devant l'autre (six défaites de rang) depuis son triomphe à Miami. Le jeune Canadien battu dimanche en finale pour la huitième fois de sa jeune carrière en huit tentatives aura le redoutable privilège de défier lors de son deuxième match la légende Roger Federer, dix fois titré sur le gazon allemand. Rublev devrait connaître un match plus facile, face à l'Australien Thompson.



Avec A.S



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



2eme tour

Struff (ALL) - Giron (USA, Q)

Auger-Aliassime (CAN) - Federer (SUI, n°5)

A.Zverev (ALL, n°3) ou Koepfer (ALL) - Humbert (FRA) ou Querrey (USA)

Nishikori (JAP) - Korda (USA)



Moutet (FRA) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Thompson (AUS) - Rublev (RUS, n°4)

Harris (AFS) - Lacko (SLQ, Q)

Basilashvili (GEO, Q) - Rinderknech (FRA, Q) ou Hanfmann (ALL, LL)





1er tour

Struff (ALL) bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Giron (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Auger-Aliassime (CAN) bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5

Federer (SUI, n°5) bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5



A.Zverev (ALL, n°3) - Koepfer (ALL)

Humbert (FRA) - Querrey (USA)

Nishikori (JAP) bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2

Korda (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)



Moutet (FRA) bat Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandon

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3

Thompson (AUS) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)

Rublev (RUS, n°4) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)



Harris (AFS) bat Monfils (FRA, WC, n°8) : 6-4, 6-4

Lacko (SLQ, Q) bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1

Basilashvili (GEO, Q) bat Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q) - Hanfmann (ALL, LL)