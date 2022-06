ATP - Halle : Les Russes au rendez-vous

Khachanov s'est bien repris

Battu en finale du tournoi 'de s-Hertogenbosch par l'inconnu Tim van Rijthoven dimanche dernier, Daniil Medvedev n'est pas resté longtemps abattu. De retour à la place de n°1 mondial lundi, voici le Russe en quarts de finale du tournoi de Halle. Après avoir battu David Goffin pour son entrée en lice, il a dominé le Biélorusse Ilya Ivashka dans un match contre un autre joueur qui n'aura pas le droit de disputer WimbledonTrois de ces balles de break sont intervenues à 5-4 en faveur d'Ivashka dans la première manche, et c'était donc des balles de set. Mais le Russe les a sauvées, et après cette frayeur, il a bien réagi en s'imposant au tie-break sans trop trembler (7-4). Dans la deuxième manche, Medvedev a breaké à 2-1, et a sauvé trois balles de break à 4-2, avant de l'emporter sur sa troisième balle de match. Il disputera les quarts de finale contre Roberto Bautista Agut ou Tallon Griekspoor.Un autre Russe verra les quarts de finale, en la personne de Karen Khachanov. Eliminé en quarts à 's-Hertogenbosch la semaine passée, le n°23 mondial atteint une fois encore ce stade de la compétition, après son succès 7-6, 6-4 en 1h43 contre Laslo Djere, après un début de match raté. Au contraire de son compatriote Medvedev, Khachanov a eu du mal au service (5 aces, 56% de premières balles, 2 breaks concédés), mais cela a été le cas de son adversaire également. Le Serbe a mené 5-2 dans la première manche, avant de s'écrouler, en manquant d'abord deux balles de set à 5-4, puis en perdant le tie-break 7-4.Prochain adversaire : l'Allemand Oscar Otte.