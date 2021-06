ATP - Halle : Humbert s'offre son premier titre sur gazon aux dépens de Rublev

28 ans après Leconte !



A 22 ans, @HumbertUgo conquiert son 3e titre ATP 🏆🏆🏆, le premier sur gazon 🌱, en battant en finale le n°7 mondial Andrey Rublev. Son 2e top 🔟 de la semaine après Alexander Zverev. Quelle semaine pour le Lorrain ! 🥳 https://t.co/mBqaRVxrAQ

— FFT (@FFTennis) June 20, 2021

HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Finale

Humbert (FRA)

Demi-finales

Humbert (FRA)

Quarts de finale

Humbert (FRA)

2eme tour

Humbert (FRA)

Moutet (FRA)

Rinderknech (FRA, Q)

1er tour

Humbert (FRA)

Moutet (FRA) bat

Monfils (FRA, WC, n°8)

Simon (FRA) : 6-1, 3-6, 6-4

Rinderknech (FRA, Q)

, excusez du peu ! Le jeune Messin de 22 ans, comme le champion suisse l'année dernière, a vécu une semaine de rêve sur le gazon allemand. Dimanche, en apothéose de son parcours exceptionnel depuis lundi qui l'avait vu notamment écarter de sa route Alexander Zverev ou encore Felix Auger-Aliassime,par le Français, et s'est adjugé son troisième titre sur le circuit depuis le début de sa jeune carrière après ses succès à Anvers (Belgique) et Auckland (Nouvelle-Zélande) en 2020.Deuxième vainqueur tricolore à Halle après le mythique Henri Leconte en 1993,(trois fois le cas de figure s'est présenté, trois fois le Lorrain l'a emporté), au contraire de sa victime dimanche, qui en est désormais à quatre défaites sur la dernière marche (pour 8 victoires). Dépité après sa défaite, Rublev n'a pourtant pas grand-chose à se reprocher sur cette finale :et qui a eu l'intelligence de réussir le seul break de la première manche puis de le confirmer dans le jeu décisif du deuxième set (7-4). De très bon augure à quelques jours de Wimbledon, où celui qui occupera la 25eme place au classement lundi avait atteint les 8emes de finale, en 2019, pour sa seule participation jusqu'alors.bat Rublev (RUS, n°4) : 6-3, 7-6 (4)bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 3-6, 7-6 (5)bat Basilashvili (GEO, Q) : 6-1, 3-6, 6-3bat Giron (USA, Q) : 6-3, 6-2bat Korda (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-4bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-2bat Harris (AFS) : 6-4, 7-6 (5)bat Struff (ALL) : 6-7 (1), 6-3, 6-4bat Federer (SUI, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2bat A.Zverev (ALL, n°3) : 7-6 (4), 3-6, 6-3bat Nishikori (JAP) : 2-6, 6-3, 7-5bat: 6-4, 7-6 (4)bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4bat Lacko (SLQ, Q) : 6-3, 7-6 (8)bat: 6-2, 7-5bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-3bat Pospisil (CAN) : 7-6 (4), 7-6 (6)bat Hurkacz (POL) : 6-3, 7-5bat Ivashka (BIE, Q) : 7-6 (4), 7-5bat Koepfer (ALL) : 6-4, 3-6, 6-3bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5)bat Berankis (LIT, Q) : 6-3, 2-6, 6-2bat Bautista Agut (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (0)Goffin (BEL, n°7) : 1-6, 7-5 abandonbat Rodionov (AUT) : 6-4, 6-3bat Altmaier (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (4)bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (5)bat: 6-4, 6-4bat Pella (ARG) : 6-7 (5), 7-5, 6-1batbat Hanfmann (ALL, LL) : 7-5, 6-3