ATP - Halle : Humbert éliminé dès les huitièmes de finale

Humbert a fini par céder

Ugo Humbert ne rééditera pas l’exploit cette année. Sacré à Halle la saison passée, le Français s’arrête dès les huitièmes de finale après s’être incliné en deux manches face à Hubert Hurkacz. Une rencontre que le 50eme joueur mondial a pourtant bien démarré. Après avoir sauvé une balle de break dès le troisième jeu, Ugo Humbert a pris le service du Polonais pour mener trois jeux à un. Toutefois, le numéro 12 mondial a immédiatement répliqué pour revenir à hauteur. A partir de là, les deux joueurs se sont neutralisés quand bien même chacun a eu deux opportunités de prendre le service de l’autre. Deux occasions qui ont même été deux balles de première manche pour le Tricolore et dont il a pu très vite se mordre les doigts.Après avoir mené quatre points à deux dans le jeu décisif, remportant un échange sur le service adverse, Ugo Humbert a subi la pression de son adversaire. Empochant cinq des six derniers points disputés, Hubert Hurkacz a pu faire la course en tête dans cette rencontre. L’entame de la deuxième manche a vu les deux joueurs tenir bon sur leur service. Toutefois, la première alerte a été pour le Polonais, qui a eu une balle de break à sauver dans le cinquième jeu. La tête de série numéro 5 du tournoi a alors serré le jeu et frappé dès qu’Ugo Humbert a présenté des signes de faiblesse. A sa deuxième opportunité, le 12eme joueur mondial a pris le service du Français puis, dans la foulée, a mis un terme à la rencontre (7-6, 6-3 en 1h47’). Mackenzie McDonald ou Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 5, sera sur le chemin d’Hubert Hurkacz pou une place dans le dernier carré sur le gazon allemand.