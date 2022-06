ATP - Halle : Auger-Aliassime s'en sort face à Giron

Felix Auger-Aliassime n'a pas manqué ses débuts sur le gazon allemand. Alors que le jeune Canadien restait sur une demi-finale à S'-Hertogenbosch (défaite contre la sensation Tim van Rijthoven) la semaine dernière, il a cette fois dû batailler pour rejoindre le 2eme tour à Halle. Opposé à l'Américain Marcos Giron, l'actuel numéro 9 mondial au classement ATP a dû aller en trois sets (6-3, 5-7, 6-3) et 2h14 pour se qualifier et ne pas tomber dès son entrée en lice. Ce mardi, en première rotation sur la Owl Arena, le natif de Montréal démarré fort en arrivant à prendre deux fois le service de son adversaire, à 2-2 et 5-3, pour empocher la première manche sereinement. Mais, derrière, la tête de série numéro quatre du tournoi a connu quelques difficultés dans le money time. Après avoir vu Giron égaliser à 5-5, « FAA » a perdu pour la troisième fois du set sa mise en jeu, ce qui a permis au Californien de revenir dans la foulée, sur sa deuxième balle de set. Dans le dur, le Canadien a alors dû réagir rapidement pour ne pas voir son adversaire prendre une option sur la victoire en sauvant trois balles de break d'entrée, à 0-0.

« FAA » a joué à se faire peur

Cette frayeur passée, Auger-Aliassime a ensuite à nouveau assuré sur ses services et a réussi à breaker à nouveau le 60eme mondial, à 3-2, pour s'envoler définitivement vers la victoire quelques jeux plus tard. Au prochain tour, le tennisman de 21 ans affrontera un autre Américain, en la personne de Mackenzie McDonald, tombeur lundi du Suisse Marc-Andrea Huesler (7-6, 6-4). Dans les premiers résultats du jour à Halle, on notera également la nette victoire de Sebastian Korda face au Chilien Cristian Garin (6-2, 6-3). Pour son premier match sur herbe en 2022, l'Américain a montré de belles choses et aura droit à un beau test au 2eme tour face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 6 en Allemagne. Enfin, le fantasque australien Nick Kyrgios a dominé facilement le local Daniel Altmaier (6-3, 7-5) et pourrait défier Stefanos Tsitsipas, si le Grec assure face à Benjamin Bonzi. Un sacré choc en perspective. De son côté, le Polonais Hubert Hurkacz jouera Ugo Humbert au 2eme tour, suite à son victoire contre Maxime Cressy (6-4, 4-6, 6-4).