ATP - Halle : Auger-Aliassime se défait de McDonald

Après sa demi-finale à ’S-Hertogenbosch perdue face à la surprise Tim van Rijthoven, Félix Auger-Aliassime s’est qualifié pour les quarts de finale à Halle. Le Canadien, tête de série numéro 4, a pris le meilleur su Mackenzie McDonald en deux manches diamétralement opposées. En effet, la première a vu les deux joueurs s’accrocher solidement à leurs jeux de service. Il a fallu attendre le cinquième jeu pour voir la première balle de break du match, qui a été en faveur du 53eme mondial. « FAA » l’a alors écartée avant d’avoir également une opportunité de prendre le service de son adversaire à l’occasion du huitième jeu. Cette fois, c’est l’Américain qui a serré le jeu pour l’effacer et maintenir le statu quo dans cette rencontre. Après un dernier jeu blanc chacun, les deux joueurs se sont expliqués dans un jeu décisif de longue haleine.

Auger-Aliassime a fait céder McDonald

Remportant un troisième point sur l’engagement adverse, Félix Auger-Aliassime a eu une première balle de set sur son service mais a concédé les deux points suivants, se retrouvant avec une balle de break contre lui sur le service de Mackenzie McDonald. Le 53eme joueur mondial n’a toutefois pas été en mesure de la convertir et, perdant trois points de suite, il a vu le premier set lui glisser entre les doigts. La deuxième manche a tout d’abord donné l’impression de partir sur les mêmes bases, les deux joueurs remportant leur jeu de service inaugural. C’est alors que Félix Auger-Aliassime a accéléré l’allure et Mackenzie McDonald n’a pas pu suivre. Remportant six jeux de suite, le Canadien a mis un terme aux débats (7-6, 6-1 en 1h34’) et affrontera Hubert Hurkacz pour une place dans le dernier carré.