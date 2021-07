ATP - Gstaad : Paire encore en quarts !

Well played 👏

Lopez manque deux balles de match et perd

Benoit Paire enchaîne ! Quart de finaliste la semaine passée à Hambourg, où il était tombé en trois sets contre Federico Delbonis, le 49eme mondial disputera un nouveau quart ce vendredi à Gstaad. Le Français a reçu un petit coup de pouce du destin en bénéficiant de l'abandon de Tallon Griekspoor (105eme) à la fin du premier set.Paire avait eu le temps de servir 9 aces et de sauver la seule balle de break que s'est créé Griekspoor, dès le premier jeu. Il sera opposé pour une place dans le dernier carré à Casper Ruud, tête de série n°3, qui a dominé Dennis Novak (124eme) sur le score de 6-4, 7-6 en 1h37. Le Norvégien a servi 5 aces et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre.Une tête de série est tombée en revanche ce jeudi, en la personne de, dans un match riche en suspense où il a manqué trois balles de set dans la première manche, puis a sauvé deux balles de match dans la deuxième. Un break à 1-1 dans le troisième set lui a permis de l'emporter, et d'affronter Denis Shapovalov ou Vit Kopriva pour le tout premier quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP.Shapovalov (CAN, n°1) - Kopriva (RTC, Q)bat Lopez (ESP, n°8) : 6-7 (6), 7-6 (7), 6-4bat Novak (AUT) : 6-4, 7-6 (5)bat Griekspoor (PBS) : 6-4 abandonbat Delbonis (ARG, n°5) : 6-0, 6-7 (2), 7-6 (3)bat Polmans (AUS) : 6-3, 6-0bat Bergs (BEL, Q) : 6-2, 4-6, 6-2bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-2, 6-4- Byebat Nikles (SUI, WC) : 6-2, 6-1bat: 4-6, 6-3, 6-3bat Huesler (SUI) : 6-4, 4-6, 6-5 abandon- Byebat Zuk (POL, LL) : 6-4, 6-4bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 7-6 (1)bat Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-6 (2)bat Riedi (SUI, WC) : 6-3, 6-3bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-2bat Ehrat (SUI, Q) : 7-5, 6-3- Byebat Seyboth Wild (BRE) : 6-4, 6-3bat Otte (ALL, Q) : 7-6 (3), 6-1bat Stricker (SUI, WC) : 6-4, 6-4- Bye