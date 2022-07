ATP - Gstaad : Martinez tient son rang

Sept Espagnols figurent dans le tableau principal du tournoi de Gstaad, et quatre sont déjà assurés d'avoir une place en huitièmes : Albert Ramos Vinolas et Roberto Bautista Agut, têtes de série, mais aussi le vainqueur des deux confrontations 100 % espagnoles du premier tour. L'une d'entre elles opposait ce lundi Pedro Martinez à Carlos Taberner et la logique a été respectée, avec la victoire de la tête de série numéro 5 en deux sets (6-4, 6-3) et 1h40 de jeu. Breaké d'entrée de match et mené 3-0, le 52eme mondial est revenu immédiatement, puis a breaké une nouvelle fois à 4-4 pour empocher la manche. Dans la deuxième, des breaks à 3-3 et 5-3 lui ont permis de l'emporter et de décrocher son billet pour les huitièmes, où il affrontera Benoit Paire ou un joueur issu des qualifications. A noter également, la qualification de Federico Delbonis face au Suédois Mikael Ymer, pourtant mieux classé que son adversaire, en deux sets (6-4, 7-5) et 1h45 de jeu. Au prochain tour, l'Argentin défiera soit le Français Hugo Gaston, soit l'Autrichien Dominic Thiem. Un peu plus tard, le Tchèque Jiri Lehecka a étrillé l'Argentin Tomas Martin Etcheverry en deux manches (6-1, 6-3) et 1h de jeu. Il a désormais rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 1 du tournoi suisse.