Sept Espagnols figurent dans le tableau principal du tournoi de Gstaad, et quatre sont déjà assurés d'avoir une place en huitièmes de finale : Albert Ramos Vinolas et Roberto Bautista Agut, têtes de série, mais aussi le vainqueur des deux confrontations 100 % espagnoles du 1er tour. L'une d'entre elles opposait ce lundi Pedro Martinez à Carlos Taberner et la logique a été respectée, avec la victoire de la tête de série numéro 5 en deux sets (6-4, 6-3) et 1h40 de jeu. Breaké d'entrée de match et mené 3-0, le 52eme mondial est revenu immédiatement, puis a breaké une nouvelle fois à 4-4 pour empocher la manche. Dans la deuxième, des breaks à 3-3 et 5-3 lui ont permis de l'emporter et de décrocher son billet pour les 8emes, où il affrontera Benoit Paire ou le Suédois Elias Imer, issu des qualifications.

Delbonis et Lehecka assurent, Sousa se rate

A noter également, la qualification de Federico Delbonis face au Suédois Mikael Ymer, pourtant mieux classé que son adversaire, en deux sets (6-4, 7-5) et 1h45 de jeu. Au prochain tour, l'Argentin défiera soit le Français Hugo Gaston, soit l'Autrichien Dominic Thiem. Un peu plus tard, le Tchèque Jiri Lehecka a étrillé l'Argentin Tomas Martin Etcheverry en deux manches (6-1, 6-3) et 1h de jeu. Il a désormais rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 1 du tournoi suisse. Enfin, lors du dernier match du jour, Joao Sousa a été surpris d'entrée. Le 58eme mondial à l'ATP et tête de série numéro 8 à Gstaad a été sorti en deux sets (6-3, 6-3) et 1h33 de jeu par le local Alexander Ritschard. Grâce à deux breaks dans chaque manche, le 190eme mondial âgé de 28 ans a créé la surprise sur ses terres et aura fort à faire en 8eme de finale face à un Espagnol, à savoir Jaume Munar ou Bernabe Zapata Miralles, soit deux beaux clients sur terre battue.



Avec A.S.