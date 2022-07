ATP - Gstaad : La journée de mercredi perturbée par la pluie

Il faudra revenir jeudi. Ce mercredi, le programme du tournoi 250 de Gstaad en Suisse, sur terre battue, a été grandement perturbé par la pluie. Par conséquent, seule une petite rencontre a pu aller à son terme. Tôt ce mercredi matin, l'Espagnol Jaume Munar, 63eme joueur mondial, a validé son ticket pour les quarts de finale de cette épreuve, après sa victoire contre le Suisse Alexander Ritschard, 190eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h23 de jeu. Un deuxième match avait alors débuté, par la suite. Mais les deux joueurs concernés n'ont pas pu en découdre jusqu'au bout et devront donc revenir ce jeudi. Après 2h24 d'un très long combat, avantage à Juan Pablo Varillas, 115eme joueur mondial et issu des qualifications, devant face à l'Espagnol Robert Bautista-Agut, 19eme joueur mondial et tête de série n°3.

Thiem reviendra jeudi

Le Péruvien avait alors remporté la première manche, après 1h12 de jeu et au bout du tie-break (7-6 (3)) et menait 6-5 dans la deuxième manche, qui avait duré autant de temps que le premier set (1h12). Enfin, deux autres matchs, également prévus ce mercredi, n'ont même pas pu démarrer. Le premier aurait dû opposer le tenant du titre norvégien Casper Ruud, 5eme joueur mondial et tête de série n°1, au Tchèque Jiri Lehecka, 65eme joueur mondial. Enfin, l'ultime duel du jour dans ce tournoi était prévu entre l'Autrichien Dominic Thiem, 274eme joueur mondial et tombeur, au tour précédent, du Français Hugo Gaston, 59eme joueur mondial et tête de série n°7, et l'Argentin Federico Delbonis, 125eme joueur mondial. Ce jeudi, si les conditions météorologiques sont davantage favorables, alors le programme devrait bel et bien être chargé.