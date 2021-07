Ce 21 juillet est à marquer d'une pierre blanche pour Hugo Gaston ! Ce mercredi, le jeune joueur français de 20 ans s'est qualifié pour le tout premier quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP ! A Gstaad, le n°155 mondial est passé par toutes les émotions, mais a fini par éliminer le n°46 mondial Federico Delbonis en trois sets et 2h19 de jeu : 6-0, 6-7, 7-6. Auteur de 6 aces, 63% de premières balles et ayant sauvé 12 des 14 balles de break que s'est procuré l'Argentin, le Toulousain pensait peut-être s'acheminer vers une victoire très facile lorsqu'il menait 6-0, 5-2. Mais il s'est crispé et a permis à son adversaire de revenir à 6-6. Au tie-break, Delbonis n'a laissé aucune chance à son jeune adversaire et l'a emporté 7-2, avant d'enchaîner en menant 3-1 dans le troisième set. Mais Gaston a de suite égalisé à 3-3, a manqué des balles de break à 3-3 et 5-5, avant de s'imposer à son tour au tie-break : 7-3 ! Après avoir battu le n°17 mondial Stan Wawrinka à Roland-Garros en 2020, Hugo Gaston s'offre donc la deuxième plus belle victoire de sa carrière, face au 46eme. Une victoire qui devrait lui permettre de grimper autour de la 145eme place mondiale lundi prochain (il a été au mieux 141eme). Il affrontera au tour suivant l'Australien Marc Polmans ou le Chilien Cristian Garin. Pour un nouvel exploit ?

Djere en pleine forme

Demi-finaliste la semaine passée à Hambourg, Laslo Djere poursuit son bel été sur la terre battue européenne, avec un quart de finale (au minimum) à Gstaad. Le Serbe, tête de série n°7 du tournoi suisse, a lutté pendant 2h05 mais a fini par éliminer le Belge Zizou Bergs, 212eme mondial : 6-2, 4-6, 6-2. Auteur de 7 aces et 56% de premières balles au total, il a facilement remporté le premier set, avant de perdre le deuxième en se faisant breaker trois fois, et gagner le troisième en prenant le service adverse à 0-0 et 4-2. Il sera opposé au tour suivant à Arthur Rinderknech ou Roberto Bautista Agut.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Huitièmes de finale

Shapovalov (CAN, n°1) - Kopriva (RTC, Q)

M.Ymer (SUE) - Lopez (ESP, n°8)

Ruud (NOR, n°3) - Novak (AUT)

Griekspoor (PBS) - Paire (FRA, n°6)



Gaston (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-0, 6-7 (2), 7-6 (3)

Polmans (AUS) - Garin (CHI, n°4)

Djere (SER, n°7) bat Bergs (BEL, Q) : 6-2, 4-6, 6-2

Rinderknech (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°2)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Kopriva (RTC, Q) bat Nikles (SUI, WC) : 6-2, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Couacaud (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Lopez (ESP, n°8) bat Huesler (SUI) : 6-4, 4-6, 6-5 abandon



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Novak (AUT) bat Zuk (POL, LL) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 7-6 (1)

Paire (FRA, n°6) bat Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-6 (2)



Delbonis (ARG, n°5) bat Riedi (SUI, WC) : 6-3, 6-3

Gaston (FRA) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-2

Polmans (AUS) bat Ehrat (SUI, Q) : 7-5, 6-3

Garin (CHI, n°4) - Bye



Djere (SER, n°7) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-4, 6-3

Bergs (BEL, Q) bat Otte (ALL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Rinderknech (FRA) bat Stricker (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye