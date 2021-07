Dernier entrant direct au tournoi de Gstaad, Hugo Gaston a fait mieux que participer ! Le jeune joueur français (20 ans, 155eme), qui a disputé dimanche la finale d'un tournoi Challenger en Roumanie, en a profité pour remporter sa troisième victoire de la saison dans le tableau principal d'un tournoi ATP. Le Toulousain s'est défait de l'Argentin Juan Manuel Cerundolo, vainqueur du tournoi sur terre de Cordoba en février dernier, sur le score de 6-4, 6-2 en 1h19. Gaston a très bien entamé le match en menant 4-1, mais son adversaire (144eme mondial) est revenu à 4-4, avant de craquer à 5-4. Le scénario de la deuxième manche a été quasi-identique, avec Gaston qui a mené 3-0 puis 3-2, puis Cerundolo a été breaké alors qu'il servait pour revenir à 3-3, et a encore perdu son service à 5-2. Après des victoires au premier tour à Marseille et à Miami, Gaston en ajoute donc une troisième à Gstaad, ce qui lui permettra de gagner deux places au prochain classement ATP.

Delbonis et Djere en deux sets

Il sera opposé pour une place en quarts à Federico Delbonis, 46eme mondial et tête de série n°5, qui s'est défait de l'invité suisse Leandro Riedi en deux sets et 1h15 de jeu : 6-3, 6-3. L'Argentin a breaké à 1-0 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième pour l'emporter, tout en sauvant les deux balles de break que s'est procuré son adversaire. De son côté, Laslo Djere, tête de série n°7, a poursuivi sur sa belle lancée de la semaine dernière, où il avait atteint les demi-finales à Hambourg, en passant le premier tour du tournoi suisse. Le Serbe s'est facilement imposé 6-4, 6-3 en 1h19. Auteur de deux aces, aucune double-faute et 52% de premières balles, il n'a été breaké qu'une fois, dans le premier set alors qu'il menait déjà 3-1, mais il a breaké de nouveau à 5-4. Dans le deuxième set, il a pris le service adverse à 2-1 et s'est imposé un peu plus tard, sur sa deuxième balle de match. Il affrontera le Belge Zizou Bergs au tour suivant.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Kopriva (RTC, Q) bat Nikles (SUI, WC) : 6-2, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Couacaud (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Lopez (ESP, n°8) bat Huesler (SUI) : 6-4, 4-6, 6-5 abandon



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Novak (AUT) bat Zuk (POL, LL) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS) - Londero (ARG)

Paire (FRA, n°6) bat Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-6 (2)



Delbonis (ARG, n°5) bat Riedi (SUI, WC) : 6-3, 6-3

Gaston (FRA) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-2

Polmans (AUS) bat Ehrat (SUI, Q) : 7-5, 6-3

Garin (CHI, n°4) - Bye



Djere (SER, n°7) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-4, 6-3

Bergs (BEL, Q) bat Otte (ALL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Rinderknech (FRA) - Stricker (SUI, WC)

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye