ATP - Gstaad : Gaston domine Djere et jouera la finale

Hugo Gaston va découvrir ce que c’est de jouer une finale sur le circuit ATP. Le Français, 155eme mondial, va disputer ce dimanche celle du tournoi de Gstaad grâce à sa victoire sur la tête de série numéro 7 Laslo Djere. Si le Tricolore a bien démarré avec le break obtenu sur les deux premiers jeux de service de son adversaire, il a entretemps perdu son premier jeu de service. Alors qu’il menait trois jeux à un, Hugo Gaston a concédé les cinq jeux suivants et le premier set. La deuxième manche a été bien plus équilibrée avec les deux joueurs qui ont tenu leur service… jusqu’au huitième jeu.

C’est à ce moment que le Tricolore a haussé le ton pour breaker Laslo Djere et revenir à une manche partout. En contrôle, Hugo Gaston n’a pas été inquiété sur son service durant toute la troisième manche et a su prendre celui du Serbe dans le cinquième jeu avant de manquer le double break deux jeux plus tard. Toutefois, c’est sur l’engagement du 52eme mondial que le Français a scellé le sort de la rencontre (3-6, 6-3, 6-3 en 1h50’). Vit Kopriva ou Casper Ruud sera son adversaire ce dimanche pour le titre.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Demi-finales

Kopriva (RTC, Q) - Ruud (NOR, n°3)

Gaston (FRA) bat Djere (SER, n°7) : 3-6, 6-3, 6-3



Quarts de finale

Kopriva (RTC, Q) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-0

Ruud (NOR, n°3) bat Paire (FRA, n°6) : 6-2, 5-7, 6-3

Gaston (FRA) bat Garin (CHI, n°4) : 6-4, 1-6, 7-6 (11)

Djere (SER, n°7) bat Rinderknech (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 6-4



Huitièmes de finale

Kopriva (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°1) : 2-6, 6-3, 6-2

M.Ymer (SUE) bat Lopez (ESP, n°8) : 6-7 (6), 7-6 (7), 6-4

Ruud (NOR, n°3) bat Novak (AUT) : 6-4, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°6) bat Griekspoor (PBS) : 6-4, abandon



Gaston (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-0, 6-7 (2), 7-6 (3)

Garin (CHI, n°4) bat Polmans (AUS) : 6-3, 6-0

Djere (SER, n°7) bat Bergs (BEL, Q) : 6-2, 4-6, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-2, 6-4



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Kopriva (RTC, Q) bat Nikles (SUI, WC) : 6-2, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Couacaud (FRA, LL) : 4-6, 6-3, 6-3

Lopez (ESP, n°8) bat Huesler (SUI) : 6-4, 4-6, 6-5 abandon



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Novak (AUT) bat Zuk (POL, LL) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS) bat Londero (ARG) : 7-5, 4-6, 7-6 (1)

Paire (FRA, n°6) bat Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-6 (2)



Delbonis (ARG, n°5) bat Riedi (SUI, WC) : 6-3, 6-3

Gaston (FRA) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-2

Polmans (AUS) bat Ehrat (SUI, Q) : 7-5, 6-3

Garin (CHI, n°4) - Bye



Djere (SER, n°7) bat Seyboth Wild (BRE) : 6-4, 6-3

Bergs (BEL, Q) bat Otte (ALL, Q) : 7-6 (3), 6-1

Rinderknech (FRA) bat Stricker (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye