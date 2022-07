Paire jette l'éponge

Il y a 52 semaines, Richard Gasquet avait disputé la finale du tournoi ATP 250 d'Umag (perdue contre Carlos Alcaraz). Le Biterrois de 36 ans, 64eme mondial, a donc 150 points à défendre cette semaine du côté de Gstaad, et espère ne pas trop descendre au classement. Et il a bien entamé sa semaine, avec une qualification pour les huitièmes de finale.Auteur de 8 aces et 62% de premières balles durant cette partie, Gasquet a néanmoins perdu deux fois sa mise en jeu. Dans le premier set, il a été breaké d'entrée mais a réussi à revenir à 2-2 après un long jeu, puis après avoir sauvé une balle de break à 5-5, c'est lui qui a signé le break décisif à 6-5 pour empocher la manche sur sa troisième occasion. Le scénario s'est avéré quasi-identique dans le deuxième set, avec un break de l'Espagnol pour mener 3-1, puis un débreak de Gasquet pour revenir à 3-3, et un autre break du Biterrois à 5-4, sur sa deuxième occasion, pour remporter le match. Mais il aura très fort à faire en huitièmes de finale, face à Matteo Berrettini, qui avait gagné les tournois de Stuttgart et du Queen's pour son retour de blessure, avant de devoir renoncer à Wimbledon pour cause de test positif au covid. Il n'a donc plus joué depuis un mois.Le deuxième Français en lice ce mardi, Benoit Paire, n'est quant à lui resté que 40 minutes sur le court.Paire était alors était mené 6-2, 2-0, avait servi 38% de premières balles et avait perdu trois fois sa mise en jeu. Il s'agit de la sixième défaite d'affilée du joueur de 33 ans.