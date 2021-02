🇮🇹 @janniksin is the first teenager to win two ATP Tour titles since Novak Djokovic (2006).

🎥: @TennisTV | #GreatOceanRoadOpenpic.twitter.com/GEsMET5heA



— ATP Tour (@atptour) February 7, 2021

MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Finale



Demi-finales



Quarts de finale



Huitièmes de finale

2eme tour

Herbert (FRA)

1er tour

Herbert (FRA)

Si l'Italie s'est inclinée en finale de l'ATP Cup contre la Russie ce dimanche, les Transalpins avaient d'autres atouts dans leur poche à Melbourne, avec la première finale 100% italienne depuis 1988, à l'occasion du Great Ocean Road Open. Jannik Sinner (19 ans, 36eme) affrontait Stefano Travaglia (29 ans, 71eme) et c'est le mieux classé des deux qui l'a emporté.C'est Travaglia qui a le mieux entamé la partie, en menant 3-1, mais Sinner a égalisé à 3-3 et a finalement empoché la première manche au tie-break (7-4). Dans la deuxième, les trois premiers jeux se sont avérés trois breaks, et Sinner a mené 3-1. Mais son compatriote est revenu à 3-3, avant de craquer à 4-4, perdant son service. Le jeune Italien n'a pas manqué l'occasion de décrocher la victoire, et a conclu le match sur un jeu blanc.Cette victoire va également lui permettre de décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi (32eme).bat Travaglia (ITA) : 7-6 (4), 6-4bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-4bat Khachanov (RUS, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4)bat Thompson (AUS, n°11) 6-4, 6-4bat Hurkacz (POL, n°3) : 3-6, 6-3, 7-5bat Kecmanovic (SER, n°7) : 7-6 (10), 6-4bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-7 (6), 7-5, 6-3bat Alcaraz (ESP) : 7-6 (3), 6-3bat Vilella Martinez (ESP) : 6-4, 6-4bat Cuevas (URU) : 7-5, 7-5bat Bublik (KAZ, n°8) : 6-1, 7-5bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 5-7, 7-5bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-2bat Opelka (USA, n°6) : 7-6 (6), 7-6 (4)bat Anderson (AFS) : 6-3, 7-6 (5)bat Goffin (BEL, n°1) : 6-3, 6-3bat Ebden (AUS, LL) : 6-7 (4), 6-4, 6-3bat: 6-4, 3-6, 6-3bat Basilashvili (GEO, n°5) : 7-5, 6-3bat Torpegaard (DAN) : 6-4, 6-3bat Haase (PBS) : 7-5, 6-3bat Querrey (USA, n°10) : 6-7 (7), 6-3, 6-4bat O’Connell (AUS) : 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4bat Sandgren (USA, n°9) : 6-4, 6-7 (2), 6-1bat Sweeny (AUS, WC) : 6-0, 6-4bat Vukic (AUS) : 6-2, 6-4bat Stakhovsky (UKR) : 7-6 (8), 6-4bat Majchrzak (POL) : 6-4, 3-6, 6-3bat Stebe (ALL) : 6-4, 6-2bat Purcell (AUS, WC) : 7-6 (5), 6-3- Byebat Balazs (HUN) : 2-2 abandonbat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (6)bat Fancutt (AUS, LL) : 6-4, 6-4bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3bat Cressy (USA) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-5bat Hanfmann (ALL) : 7-6 (2), 6-4- Bye- Byebat Martinez (ESP) : 6-4, 7-5bat Coppejans (BEL) : 6-4, 6-3bat Andujar (ESP, n°14) : 6-4, 6-2bat Laaksonen (SUI) : 4-6, 7-6 (5), 6-0bat Carballes Baena (ESP) : 2-6, 7-5, 7-6 (2)bat Koepfer (ALL) : 5-7, 6-4, 6-1- Bye- Byebat Martin (SLQ) : 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)bat Smith (AUS, WC) : 6-3, 5-7, 6-4bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Nam (CdS, LL) : 7-6 (4), 7-5bat Lu (TPE) : 6-4, 7-5- Bye- Byebat Safiullin (RUS) : 6-7 (5), 6-4, 6-3bat Schoolkate (AUS, WC) : 6-4, 7-5bat Djere (SER, n°12) : 6-3, 6-4bat Lopez (ESP, n°16) : 6-4, 7-5bat Dellien (BOL) : 6-4, 6-44bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-4- Bye