ATP - Great Ocean Road Open : Le tennis italien en pleine forme

Pour la première fois depuis 1988, l'Italie aura deux représentants en finale d'un tournoi ATP ! Le tennis transalpin vit une belle période, et pendant que l'Italie affrontera la Russie en finale de l'ATP Cup, Jannik Sinner et Stefano Travaglia tenteront, à quelques centaines de mètres de là, de décrocher le trophée du Great Ocean Road Open. Sinner, 36eme joueur mondial et tête de série n°4, a réussi une grosse performance en demi-finale en éliminant Karen Khachanov, 20eme mondial et tête de série n°2, prenant ainsi sa revanche après sa défaite en cinq sets lors du dernier US Open. Sinner s'est imposé 7-6, 4-6, 7-6 après un combat de 3h07. Les deux joueurs se sont procurés une balle de set en fin de première manche, mais c'est finalement l'Italien qui l'a remportée, 7-4 au tie-break. Dans le deuxième, chaque joueur a réussi deux breaks, mais c'est Khachanov qui a eu le dernier mot, en réussissant le troisième à 5-4. Tout s'est donc joué dans la dernière manche, où Sinner a breaké d'entrée, mais a perdu son service au moment où il servait pour le match à 5-4. Sur sa lancée, le Russe s'est procuré une balle de match à 6-5, sur le service de son adversaire. Mais Sinner l'a sauvée et c'est finalement au tie-break qu'il s'est imposé, sur le score de 7-4.

Travaglia visera son premier titre

Jannik Sinner (19 ans) tentera de remporter son premier titre face à Stefano Travaglia (29 ans, 0 titre), qu'il n'a encore jamais affronté. Le natif d'Ascoli a dominé Thiago Monteiro sur le score de 6-3, 6-4 dans une demi-finale de joueurs non têtes de série (l'Italien est 71eme mondial, le Brésilien 83eme). Travaglia a remporté le premier après avoir été mené 2-0, et le deuxième après avoir breaké à 1-1. Il n'a passé qu'une heure et 24 minutes sur le court et devrait donc arriver plus frais que Sinner sur le court dimanche, mais le plus jeune des deux Italiens, plus talentueux et plus expérimenté, reste tout de même favori.



MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Première édition



Finale

Travaglia (ITA) - Sinner (ITA, n°4)



Demi-finales

Travaglia (ITA) bat Monteiro (BRE) : 6-3, 6-4

Sinner (ITA, n°4) bat Khachanov (RUS, n°2) : 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4)



Quarts de finale

Monteiro (BRE) bat Thompson (AUS, n°11) 6-4, 6-4

Travaglia (ITA) bat Hurkacz (POL, n°3) : 3-6, 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 7-6 (10), 6-4

Khachanov (RUS, n°2) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-7 (6), 7-5, 6-3



Huitièmes de finale

Monteiro (BRE) bat Alcaraz (ESP) : 7-6 (3), 6-3

Thompson (AUS, n°11) bat Vilella Martinez (ESP) : 6-4, 6-4

Hurkacz (POL, n°3) bat Cuevas (URU) : 7-5, 7-5

Travaglia (ITA) bat Bublik (KAZ, n°8) : 6-1, 7-5



Kecmanovic (SER, n°7) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 5-7, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-2

Van de Zandschulp (PBS) bat Opelka (USA, n°6) : 7-6 (6), 7-6 (4)

Khachanov (RUS, n°2) bat Anderson (AFS) : 6-3, 7-6 (5)



2eme tour

Alcaraz (ESP) bat Goffin (BEL, n°1) : 6-3, 6-3

Monteiro (BRE) bat Ebden (AUS, LL) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Thompson (AUS, n°11) bat Herbert (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Vilella Martinez (ESP) bat Basilashvili (GEO, n°5) : 7-5, 6-3



Hurkacz (POL, n°3) bat Torpegaard (DAN) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Haase (PBS) : 7-5, 6-3

Travaglia (ITA) bat Querrey (USA, n°10) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°8) bat O’Connell (AUS) : 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4

Caruso (ITA) bat Sandgren (USA, n°9) : 6-4, 6-7 (2), 6-1

Bedene (SLO) bat Sweeny (AUS, WC) : 6-0, 6-4

Sinner (ITA, n°4) bat Vukic (AUS) : 6-2, 6-4



Opelka (USA, n°6) bat Stakhovsky (UKR) : 7-6 (8), 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Majchrzak (POL) : 6-4, 3-6, 6-3

Anderson (AFS) bat Stebe (ALL) : 6-4, 6-2

Khachanov (RUS, n°2) bat Purcell (AUS, WC) : 7-6 (5), 6-3



1er tour

Goffin (BEL, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP) bat Balazs (HUN) : 2-2 abandon

Ebden (AUS, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (6)

Monteiro (BRE) bat Fancutt (AUS, LL) : 6-4, 6-4



Thompson (AUS, n°11) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Herbert (FRA) bat Cressy (USA) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-5

Vilella Martinez (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 7-6 (2), 6-4

Basilashvili (GEO, n°5) - Bye



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Torpegaard (DAN) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-5

Haase (PBS) bat Coppejans (BEL) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Andujar (ESP, n°14) : 6-4, 6-2



Querrey (USA, n°10) bat Laaksonen (SUI) : 4-6, 7-6 (5), 6-0

Travaglia (ITA) bat Carballes Baena (ESP) : 2-6, 7-5, 7-6 (2)

O’Connell (AUS) bat Koepfer (ALL) : 5-7, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ, n°8) - Bye



Kecmanovic (SER, n°7) - Bye

Kwon (CdS) bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)

Caruso (ITA) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Sandgren (USA, n°9) bat Smith (AUS, WC) : 6-3, 5-7, 6-4



Bedene (SLO) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Sweeny (AUS, WC) bat Nam (CdS, LL) : 7-6 (4), 7-5

Vukic (AUS) bat Lu (TPE) : 6-4, 7-5

Sinner (ITA, n°4) - Bye



Opelka (USA, n°6) - Bye

Stakhovsky (UKR) bat Safiullin (RUS) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Schoolkate (AUS, WC) : 6-4, 7-5

Majchrzak (POL) bat Djere (SER, n°12) : 6-3, 6-4



Anderson (AFS) bat Lopez (ESP, n°16) : 6-4, 7-5

Stebe (ALL) bat Dellien (BOL) : 6-4, 6-44

Purcell (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye