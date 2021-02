ATP - Great Ocean Road Open : Elimination dès le deuxième tour pour Pierre-Hugues Herbert

Seul Français présent dans le tableau du Great Ocean Road Open, Pierre-Hugues Herbert a vu son parcours prendre fin au deuxième tour. Après sa victoire face à Maxime Cressy au premier tour, le Tricolore a cédé de haute lutte face à l’Australien Jordan Thompson. Une rencontre que le 84eme mondial a bien démarré avec le break précoce pour mener trois jeux à un. Mais la tête de série numéro 11 a immédiatement réagi pour revenir à hauteur et, après avoir breaké dans le neuvième jeu, a su écarter trois balles de débreak pour remporter le premier set. Comme dans cette manche inaugurale, Pierre-Hugues Herbert a su prendre le service de son adversaire dans le quatrième jeu mais, cette fois, l’avantage a tenu pour permettre au Tricolore de recoller à une manche partout sans avoir été mis en difficulté une seule fois sur sa mise en jeu. Mais la réponse de Jordan Thompson ne s’est pas fait attendre. L’Australien a breaké d’entrée de dernière manche puis, après avoir manqué trois premières balles de match sur le service du Français, a conclu à sa deuxième opportunité sur sa propre mise en jeu, sauvant dans l’intervalle une balle de débreak (6-4, 3-6, 6-4 en 2h20’). Jordan Thompson retrouvera Mario Vilella Martinez ou Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 5, en huitièmes de finale.

Hurkacz et Sinner n’ont pas manqué la marche

Des huitièmes de finale auxquels Hubert Hurkacz sera également confié. Le Polonais, tête de série numéro 3, n’a pas forcé son talent pour dominer Mikael Torpegaard (6-4, 6-3) afin de retrouver Pablo Cuevas, tombeur de Robin Haase (7-5, 6-3) pour une place en quarts de finale. Jannik Sinner, tête de série numéro 4, sera également de la tête. Le partenaire d’entraînement de Rafael Nadal durant la quarantaine à Adelaide n’a eu besoin que de deux manches pour dominer Aleksandar Vukic (6-2, 6-4) avec Aljaz Bedene, vainqueur face à Dane Sweeny (6-0, 6-4), comme adversaire en huitièmes de finale. Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 7, n’a pas tremblé face à Soonwoo Kwon (6-3, 6-4) et retrouvera Damiano Caruso, tombeur de la tête de série numéro 9 Tennys Sandgren (6-4, 6-7, 6-1) au tour suivant.



MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Première édition



2eme tour

Goffin (BEL, n°1) - Alcaraz (ESP)

Monteiro (BRE) bat Ebden (AUS, LL) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Thompson (AUS, n°11) bat Herbert (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Vilella Martinez (ESP) - Basilashvili (GEO, n°5)



Hurkacz (POL, n°3) bat Torpegaard (DAN) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Haase (PBS) : 7-5, 6-3

Travaglia (ITA) bat Querrey (USA, n°10) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

O’Connell (AUS) - Bublik (KAZ, n°8)



Kecmanovic (SER, n°7) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4

Caruso (ITA) bat Sandgren (USA, n°9) : 6-4, 6-7 (2), 6-1

Bedene (SLO) bat Sweeny (AUS, WC) : 6-0, 6-4

Sinner (ITA, n°4) bat Vukic (AUS) : 6-2, 6-4



Opelka (USA, n°6) bat Stakhovsky (UKR) : 7-6 (8), 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Majchrzak (POL) : 6-4, 3-6, 6-3

Anderson (AFS) - Stebe (ALL)

Purcell (AUS, WC) - Khachanov (RUS, n°2)



1er tour

Goffin (BEL, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP) bat Balazs (HUN) : 2-2 abandon

Ebden (AUS, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (6)

Monteiro (BRE) bat Fancutt (AUS, LL) : 6-4, 6-4



Thompson (AUS, n°11) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Herbert (FRA) bat Cressy (USA) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-5

Vilella Martinez (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 7-6 (2), 6-4

Basilashvili (GEO, n°5) - Bye



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Torpegaard (DAN) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-5

Haase (PBS) bat Coppejans (BEL) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Andujar (ESP, n°14) : 6-4, 6-2



Querrey (USA, n°10) bat Laaksonen (SUI) : 4-6, 7-6 (5), 6-0

Travaglia (ITA) bat Carballes Baena (ESP) : 2-6, 7-5, 7-6 (2)

O’Connell (AUS) bat Koepfer (ALL) : 5-7, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ, n°8) - Bye



Kecmanovic (SER, n°7) - Bye

Kwon (CdS) bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)

Caruso (ITA) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Sandgren (USA, n°9) bat Smith (AUS, WC) : 6-3, 5-7, 6-4



Bedene (SLO) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Sweeny (AUS, WC) bat Nam (CdS, LL) : 7-6 (4), 7-5

Vukic (AUS) bat Lu (TPE) : 6-4, 7-5

Sinner (ITA, n°4) - Bye



Opelka (USA, n°6) - Bye

Stakhovsky (UKR) bat Safiullin (RUS) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Schoolkate (AUS, WC) : 6-4, 7-5

Majchrzak (POL) bat Djere (SER, n°12) : 6-3, 6-4



Anderson (AFS) bat Lopez (ESP, n°16) : 6-4, 7-5

Stebe (ALL) bat Dellien (BOL) : 6-4, 6-44

Purcell (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye