ATP - Great Ocean Road Open : Djere battu d'entrée

MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Première édition



1er tour

Goffin (BEL, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP) - Balazs (HUN)

Dzumhur (BOS) - Delbonis (ARG)

Monteiro (BRE) - Pospisil (CAN, n°15)



Thompson (AUS, n°11) - Mager (ITA)

Cressy (USA) - Herbert (FRA)

Hanfmann (ALL) - Vilella Martinez (ESP)

Basilashvili (GEO, n°5) - Bye



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Torpegaard (DAN) - Martinez (ESP)

Coppejans (BEL) - Haase (PBS)

Cuevas (URU) - Andujar (ESP, n°14)



Querrey (USA, n°10) - Laaksonen (SUI)

Carballes Baena (ESP) - Travaglia (ITA)

O’Connell (AUS) bat Koepfer (ALL) : 5-7, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ, n°8) - Bye



Kecmanovic (SER, n°7) - Bye

Kwon (CdS) bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)

Seppi (ITA) - Caruso (ITA)

Smith (AUS, WC) - Sandgren (USA, n°9)



Bedene (SLO) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Ivashka (BIE) - Sweeny (AUS, WC)

Vukic (AUS) bat Lu (TPE) : 6-4, 7-5

Sinner (ITA, n°4) - Bye



Opelka (USA, n°6) - Bye

Safiullin (RUS) - Stakhovsky (UKR)

Van de Zandschulp (PBS) - Schoolkate (AUS, WC)

Majchrzak (POL) bat Djere (SER, n°12) : 6-3, 6-4



Lopez (ESP, n°16) - Anderson (AFS)

Dellien (BOL) - Stebe (ALL)

Purcell (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye