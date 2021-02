ATP - Great Ocean Race : Sinner continue, Hurkacz tombe de haut

Quelques heures après avoir disputé les huitièmes de finale du Great Ocean Road Open, les joueurs étaient de retour sur les courts de Melbourne pour disputer les quarts de finale. Karen Khachanov, le meilleur joueur encore classé, en a profité pour poursuivre sa route, en battant le 159eme mondial, Botic Van de Zandschulp. Mais le Russe a galéré, puisqu'il a eu besoin de 2h31 pour s'imposer 6-7, 7-5, 6-3. Après avoir remporté le premier set 8-6 au tie-break, il a raté une balle de match 5-4 dans le deuxième, s'inclinant finalement 5-7. Il a heureusement bien rebondi dans le set décisif, en breakant à 0-0 et 5-3. Le Russe aura droit à un gros match en demi-finale, face à l'Italien Jannik Sinner. Le jeune Italien s'est imposé 7-6, 6-4 en 1h57 en quart de finale contre le Serbe Miomir Kecmanovic, en servant notamment 12 aces. Après avoir manqué trois balles de set à 6-5 dans le premier set, il en a encore manqué cinq dans le tie-break à 6-2, puis en a sauvé trois, avant de finalement l'emporter 12-10 ! La deuxième manche a été un peu plus rapide, grâce à un break décisif à 3-3.

Un finaliste surprise à venir

La demi-finale du haut du tableau opposera deux joueurs non têtes de série : Thiago Monteiro et Stefano Travaglia. Le Brésilien a dominé l'Australien Jordan Thomson (tête de série n°11) 6-4, 6-4 en 1h21, grâce notamment à 6 aces et 75% de premières balles, et sans avoir la moindre balle de break à défendre. L'Italien a quant à lui dominé le vainqueur du tournoi de Delray Beach, Hubert Hurcacz : 3-6, 6-3, 7-5 en 2h01, dans un match marqué par neuf breaks.



MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Première édition



Demi-finales

Monteiro (BRE) - Travaglia (ITA)

Sinner (ITA, n°4) - Khachanov (RUS, n°2)



Quarts de finale

Monteiro (BRE) bat Thompson (AUS, n°11) 6-4, 6-4

Travaglia (ITA) bat Hurkacz (POL, n°3) : 3-6, 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 7-6 (10), 6-4

Khachanov (RUS, n°2) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-7 (6), 7-5, 6-3



Huitièmes de finale

Monteiro (BRE) bat Alcaraz (ESP) : 7-6 (3), 6-3

Thompson (AUS, n°11) bat Vilella Martinez (ESP) : 6-4, 6-4

Hurkacz (POL, n°3) bat Cuevas (URU) : 7-5, 7-5

Travaglia (ITA) bat Bublik (KAZ, n°8) : 6-1, 7-5



Kecmanovic (SER, n°7) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 5-7, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-2

Van de Zandschulp (PBS) bat Opelka (USA, n°6) : 7-6 (6), 7-6 (4)

Khachanov (RUS, n°2) bat Anderson (AFS) : 6-3, 7-6 (5)



2eme tour

Alcaraz (ESP) bat Goffin (BEL, n°1) : 6-3, 6-3

Monteiro (BRE) bat Ebden (AUS, LL) : 6-7 (4), 6-4, 6-3

Thompson (AUS, n°11) bat Herbert (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Vilella Martinez (ESP) bat Basilashvili (GEO, n°5) : 7-5, 6-3



Hurkacz (POL, n°3) bat Torpegaard (DAN) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Haase (PBS) : 7-5, 6-3

Travaglia (ITA) bat Querrey (USA, n°10) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°8) bat O’Connell (AUS) : 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4

Caruso (ITA) bat Sandgren (USA, n°9) : 6-4, 6-7 (2), 6-1

Bedene (SLO) bat Sweeny (AUS, WC) : 6-0, 6-4

Sinner (ITA, n°4) bat Vukic (AUS) : 6-2, 6-4



Opelka (USA, n°6) bat Stakhovsky (UKR) : 7-6 (8), 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Majchrzak (POL) : 6-4, 3-6, 6-3

Anderson (AFS) bat Stebe (ALL) : 6-4, 6-2

Khachanov (RUS, n°2) bat Purcell (AUS, WC) : 7-6 (5), 6-3



1er tour

Goffin (BEL, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP) bat Balazs (HUN) : 2-2 abandon

Ebden (AUS, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 7-6 (6)

Monteiro (BRE) bat Fancutt (AUS, LL) : 6-4, 6-4



Thompson (AUS, n°11) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 6-3

Herbert (FRA) bat Cressy (USA) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-5

Vilella Martinez (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 7-6 (2), 6-4

Basilashvili (GEO, n°5) - Bye



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Torpegaard (DAN) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-5

Haase (PBS) bat Coppejans (BEL) : 6-4, 6-3

Cuevas (URU) bat Andujar (ESP, n°14) : 6-4, 6-2



Querrey (USA, n°10) bat Laaksonen (SUI) : 4-6, 7-6 (5), 6-0

Travaglia (ITA) bat Carballes Baena (ESP) : 2-6, 7-5, 7-6 (2)

O’Connell (AUS) bat Koepfer (ALL) : 5-7, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ, n°8) - Bye



Kecmanovic (SER, n°7) - Bye

Kwon (CdS) bat Martin (SLQ) : 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)

Caruso (ITA) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Sandgren (USA, n°9) bat Smith (AUS, WC) : 6-3, 5-7, 6-4



Bedene (SLO) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Sweeny (AUS, WC) bat Nam (CdS, LL) : 7-6 (4), 7-5

Vukic (AUS) bat Lu (TPE) : 6-4, 7-5

Sinner (ITA, n°4) - Bye



Opelka (USA, n°6) - Bye

Stakhovsky (UKR) bat Safiullin (RUS) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Schoolkate (AUS, WC) : 6-4, 7-5

Majchrzak (POL) bat Djere (SER, n°12) : 6-3, 6-4



Anderson (AFS) bat Lopez (ESP, n°16) : 6-4, 7-5

Stebe (ALL) bat Dellien (BOL) : 6-4, 6-44

Purcell (AUS, WC) bat Gombos (SLQ) : 6-4, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye