ATP - Gijon : Thiem s'offre une deuxième demie et poursuit sa remontée au classement

Objectif Melbourne !

Ce n'est pas encore l'excellent Dominic Thiem, capable de remporter l'US Open et d'être n°3 mondial. Mais c'est tout de même du très bon Dominic Thiem cette semaine du côté de Gijon. L'Autrichien, après avoir vécu un calvaire pendant un an, vit une très belle semaine dans la ville espagnole, qui organise un ATP 250 pour la première fois, et il disputera ce samedi sa deuxième demi-finale de la saison. Après Gstaad en juillet sur terre battue, l'Autrichien de 29 ans verra en effet le dernier carré de ce tournoi en salle, après son succès face à Franscisco Cerundolo.Au début de chaque set, Thiem a breaké puis s'est fait débreaker dans la foulée, mais il a su faire la différence à la fin de chaque manche : break à 3-3 dans la première et à 3-3 et 5-3 dans la deuxième. Au pire, l'Autrichien gagnera 33 places lundi prochain pour se retrouver 132eme (il retrouvera le Top 100 en cas de victoire en finale). Une belle progression pour celui qui s'était retrouvé 352eme après Roland-Garros !Gravement blessé au poignet en juin 2021, Dominic Thiem avait fait son retour sur le circuit au mois de mars, mais il avait connu une terrible série de huit défaites au premier tour, avant de gagner enfin un match lors d'un Challenger au mois de juillet. Autant dire que cette demi-finale à Gijon lui fait énormément de bien : « Depuis lundi, je me sens très bien sur ce court, l’atmosphère est bonne, je contrôle bien la balle ici. Je suis très heureux de jouer encore au moins un match.Une demi-finale ATP, ça aide beaucoup pour avancer et réintégrer le Top 150. Que j’affronte Paul ou Rublev, ce sont deux grands joueurs et je suis impatient, je suis sûr que ça va être un bon moment", a confié Thiem après son match. Après Gijon, on le retrouvera ensuite à Anvers et à Vienne, où il espère remporter un maximum de points afin de s'offrir une qualification directe pour l'Open d'Australie.