Et de quatre ! Après Sydney, Stuttgart et Newport, Andy Murray va disputer son quatrième quart de finale de la saison, ce vendredi lors du tout nouveau tournoi ATP 250 de Gijon. L'Ecossais, désormais 48eme mondial, a décroché sa qualification après une rude bataille de 2h48 contre Pedro Cachin (60eme), qu'il affrontait pour la première fois. Il s'est imposé 2-6, 7-5, 7-6 au terme d'un match marqué par sept breaks. Passé à côté du premier set (deux breaks concédés), l'ancien n°1 mondial s'est arraché dans le deuxième en breakant à 6-5. Dans le troisième, les deux joueurs se sont mutuellement pris leur service à deux reprises, puis tout s'est joué au jeu décisif, où Murray a débuté fort avec un 3-0, pour l'emporter 7-3. Le voici donc en quarts de finale, où il défiera Sebastian Korda ou Roberto Bautista Agut, et virtuellement 46eme mondial.

Rublev en trois sets aussi

Tête de série n°1 cette semaine en Espagne, Andrey Rublev verra également les quarts de finale. Le Russe a lui aussi dû disputer trois sets ce jeudi, mais il a fini par l'emporter face au Biélorusse Ilya Ivashka sur le score de 6-3, 5-7, 6-4 en 2h28. Il aurait sans doute pu faire plus court, puisqu'il avait un break d'avance dans le deuxième set, mais il a fait du rab. Un seul break, à 2-1, a suffi à Rublev pour engranger le premier set, puis il a rapidement mené 4-2 dans le deuxième. Mais Ivashka est parvenu à égaliser à 4-4, puis a signé un break capital à 6-5, sur sa deuxième occasion, pour égaliser à une manche partout. Il a donc fallu disputer un troisième set, où le Russe a fait parler son talent dans le fameux septième jeu pour prendre le service adverse, puis il a conclu sur sa deuxième balle de match. Prochain adversaire : Tommy Paul. Grâce à cette victoire, Rublev compte désormais 3235 points à la Race, dont il occupe la sixième place, avec encore trois billets à délivrer. Turin se rapproche peu à peu...