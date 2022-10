ATP - Gijon : Rublev enchaîne les demies

Et maintenant, Thiem !

Et de neuf demi-finales pour Andrey Rublev cette saison sur le circuit ATP ! Le Russe, tête de série n°1 du nouveau tournoi de Gijon, a tenu son rang ce vendredi en ralliant le dernier carré au détriment de Tommy Paul. Le n°9 mondial a dominé le n°30 pour la quatrième fois en cinq confrontations.Rublev est très bien entré dans son match en menant 3-0, mais l'Américain s'est réveillé et a égalisé à 3-3. Le Russe s'est procuré une première balle de set à 5-4 sur le service de son adversaire mais l'a manquée, mais la deuxième occasion a été la bonne, à 6-5. Dans la deuxième manche, il s'est montré très solide sur sa mise en jeu, ne concédant que six points, et un seul break à 3-2 lui a permis de s'envoler et de remporter cette nouvelle victoire.Après Rotterdam, Marseille, Dubaï, Indian Wells, Belgrade, Bastad, Washington et Astana, voici donc Rublev en demi-finale pour la neuvième fois cette saison, et virtuellement n°8 mondial, dépassant Taylor Fritz, qui ne joue pas cette semaine. Il est également sixième à la Race avec 420 points d'avance sur le premier non-qualifiable (Felix Auger-Aliassime).. Le Russe mène 3-2 dans les confrontations