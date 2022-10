ATP - Gijon : Rublev domine Korda pour son quatrième titre de l'année

Rublev à un titre de sa meilleure année

Andrey Rublev n’a pas laissé passer l’occasion. Déjà titré cette année à Marseille, Dubaï et Belgrade, le Russe a ajouté le tournoi ATP de Gijon à son palmarès à l’issue d’une finale à sens unique face à Sebastian Korda, tombeur d’Arthur Rinderknech ce samedi lors des demi-finales. Si les deux joueurs ont été solides au service à l’occasion des trois premiers jeux, c’est l’Américain qui a donné les premiers signes de faiblesse. A sa deuxième occasion de breaker, Andrey Rublev a pris le large au tableau d’affichage afin de mener quatre jeux à un. Sebastian Korda n’avait toutefois pas dit son dernier mot et s’est offert une opportunité de recoller dans le septième jeu sans parvenir à la convertir. Dans la foulée, le 9eme joueur mondial a placé une dernière accélération pour empocher le premier set dès que l’opportunité s’est présentée sur l’engagement de l’Américain.La deuxième manche a tout d’abord vu les deux joueurs tenir sans grande difficulté leurs jeux de service. Mais, cette fois, c’est Andrey Rublev qui a baissé de pied le premier, concédant une balle de break dans le cinquième jeu. Néanmoins, Sebastian Korda n’a pas été en mesure d’en tirer parti et s’en est immédiatement mordu les doigts. En effet, la tête de série numéro 1 du tournoi a haussé le ton dès le jeu suivant pour prendre le service du 47eme joueur mondial et mener cinq jeux à deux. Andrey Rublev a alors patiemment attendu de servir pour sceller le sort de cette finale même si conclure n’a pas été aussi évident. En effet, le Russe a manqué trois premières balles de match mais la quatrième s’est avérée la bonne (6-2, 6-3 en 1h17’). Andrey Rublev remporte ainsi le douzième titre de sa carrière, ce qui lui permettra de gagner un rang au classement ATP ce lundi, doublant Taylor Fritz pour la huitième place. Sebastian Korda, quant à lui, va bondir pour intégrer le Top 40.