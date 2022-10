ATP - Gijon : Rinderknech rejoint Lestienne en huitièmes

Thiem passe aussi

Il y aura au moins un Français en quarts de finale du tout nouveau tournoi ATP 250 de Gijon. Arthur Rinderknech et Constant Lestienne seront en effet opposés en huitièmes de finale, après leur victoire de ce lundi au premier tour. Si Lestienne a bénéficié de l'abandon de Sebastian Baez, Rinderknech est quant à lui allé au bout de son match face à Carlos Taberner, issu des qualifications et beaucoup moins bien classé que lui (56eme contre 130eme).Rinderknech a rendu une copie quasi-parfaite au service : 13 aces, 0 double-faute, 61% de premières balles et aucune balle de break à défendre ! Il s'est procuré huit balles de break sur la mise en jeu de son adversaire, lui prenant son service à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 4-3 dans le deuxième.Pour la cinquième fois cette saison,(en plus âgé, puisqu'il a déjà 30 ans), avec un bon classement obtenu grâce à des excellents résultats en Challenger, puis conservé en brillant sur les tournois ATP 250. Qui verra les quarts ? Difficile à prédire... A noter également ce lundi la qualification de Dominic Thiem, 165eme mondial et bénéficiant d'un classement protégé pour disputer ce tournoi, et qui a battu sans trembler le Portugais Joao Sousa : 6-2, 6-0 en 1h01 sans avoir de balle de break à défendre. Victoire aisée également pour la tête de série n°10, Tommy Paul, qui n'a laissé que trois jeux à l'invité espagnol Martin Landaluce, non classé : 6-3, 6-0.