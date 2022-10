ATP - Gijon : Rinderknech dominé par Korda en demi-finales

Après Adelaide en début de saison, Arthur Rinderknech devra attendre encore un peu pour disputer une deuxième finale sur le circuit ATP. Le 56eme joueur mondial a échoué en demi-finales lors d’un duel avec Sebastian Korda. Une rencontre qui a vu les deux joueurs être très tôt en difficulté, autant l’Américain que le Français devant sauver des balles de break lors du deuxième et du troisième jeu. Après cette entame compliquée, Sebastian Korda et Arthur Rinderknech ont serré le jeu et n’ont pas laissé beaucoup de points à l’autre. Toutefois, le Tricolore a été le premier à se mettre en position de remporter cette première manche, obtenant deux balles de set sur l’engagement du 47eme mondial. Deux occasions qui n’ont pas pu être converties et l’issue logique a été un jeu décisif. Sebastian Korda a frappé fort d’entrée, prenant le service d’Arthur Rinderknech sur le premier point avant d’assurer sur ses deux premiers engagements.

Korda jamais inquiété par Rinderknech

Si le Français a tenu son sur son service, il a concédé les quatre points suivants et la première manche est revenue à Sebastian Korda. L’Américain a eu une opportunité de prendre l’ascendant dès le début du deuxième set, sans connaître de la réussite dans un premier temps. Ce n’était finalement que partie remise puisque le 47eme joueur mondial est parvenu à creuser l’écart au tableau d’affichage à l’issue d’un sixième jeu maîtrisé sur le service d’Arthur Rinderknech. Le Français, dans l’incapacité de mettre son adversaire en difficulté, n’a jamais eu l’opportunité de se relancer. A la deuxième balle de match, Sebastian Korda a scellé le sort de la rencontre (7-6, 6-3 en 1h50’) et affrontera en finale ce dimanche Andrey Rublev. Le Russe a mis fin au parcours de Dominic Thiem en deux manches sèches (6-4, 6-4 en 1h36’) et va disputer ce dimanche sa quatrième finale de la saison, lui qui a déjà été sacré à Marseille, Dubaï et Belgrade.