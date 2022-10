ATP - Gijon : Rinderknech bat Lestienne et file en quarts

Il n'a pas vraiment eu à forcer. Ce mercredi, le Français Arthur Rinderknech, 56eme joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Gijon en Espagne, sur dur, après sa victoire sur son compatriote Constant Lestienne, 63eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h38 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal lors des six premiers jeux. A 3-3, c'est Constant Lestienne qui a craqué le premier, perdant son service blanc. Avant ensuite, dans la foulée, de se montrer bien incapable d'effacer son handicap, malgré trois opportunités pour cela. Fort de cet avantage encore en poche, Arthur Rinderknech est ensuite allé conclure, pour empocher cette première manche (6-4).

Double-break contre Lestienne dans la seconde manche

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, le 63eme joueur mondial a commencé par sauver une balle de break, avant de s'incliner sur la deuxième et dernière. Pour ensuite se retrouver directement double-breaké et même assez rapidement mené 5-1. Entre ces deux fameux breaks, Lestienne n'est pas parvenu à convertir une seule des deux balles de débreak qu'il a alors obtenues. Avec cette fois un double avantage en poche, Rinderknech est ensuite allé mettre, tout tranquillement, un point final à cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (6-2).