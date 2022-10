ATP - Gijon : Murray s'offre son quatrième quart de la saison

Et de quatre ! Après Sydney, Stuttgart et Newport, Andy Murray va disputer son quatrième quart de finale de la saison, ce vendredi lors du tout nouveau tournoi ATP 250 de Gijon. L'Ecossais, désormais 48eme mondial, a décroché sa qualification après une rude bataille de 2h48 contre Pedro Cachin (60eme), qu'il affrontait pour la première fois.. Passé à côté du premier set (deux breaks concédés), l'ancien n°1 mondial s'est arraché dans le deuxième en breakant à 6-5. Dans le troisième, les deux joueurs se sont mutuellement pris leur service à deux reprises, puis tout s'est joué au jeu décisif, où Murray a débuté fort avec un 3-0, pour l'emporter 7-3. Le voici donc en quarts de finale, où il défiera Sebastian Korda ou Roberto Bautista Agut, et virtuellement 46eme mondial.