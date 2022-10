ATP - Gijon : Lestienne profite de l'abandon de Baez pour rallier les huitièmes

❌Cómo duele ver estas imágenes #GijonOpen

😢Sebastián Báez invadido por las lágrimas después de ver cómo se rompía en su duelo de primera ronda contra Lestienne



🤕El argentino se ve obligado a abandonar la pista visiblemente dolorido https://t.co/78B2BRSjsa pic.twitter.com/XQQY7go6jQ



Le genou de Baez a lâché

Troisième huitième de finale de suite sur le circuit ATP pour Constant Lestienne ! Après avoir disputé son premier quart de finale en carrière à San Diego puis sa première demi-finale à Tel Aviv, le joueur français de 30 ans, qui a grimpé au classement (il est 63eme ce lundi) grâce à ses excellents résultats sur le circuit Challenger cet année, a passé le premier tour du tournoi de Gijon. Ce tout nouveau ATP 250 espagnol, créé grâce au retrait du calendrier de la Chine, toujours coupée du monde en raison de la pandémie de coronavirus, voyait Constant Lestienne être opposé à Sebastian Baez, 35eme mondial et tête de série n°7, au premier tour. Et l'Argentin a abandonné dans le deuxième set.Les deux joueurs se sont breakés deux fois chacun dans cette manche, Baez perdant notamment son service alors qu'il servait pour le gain du set à 5-4, et Lestienne a eu le dernier mot dans le jeu décisif, remporté 7-5.Mais la deuxième manche a beaucoup moins bien débuté pour la quatrième meilleur joueur français, qui s'est retrouvé mené 4-1, en ayant manqué trois balles de break à 1-1. Sur le jeu suivant, à 30-0, son adversaire s'est arrêté en plein échange, touché au genou gauche. Souffrant énormément, il est resté debout plusieurs minutes en se tenant le genou, avant de décider d'abandonner. Constant Lestienne, désolé pour son adversaire, se retrouve donc en huitièmes de finale grâce à ce petit coup de pouce du destin. Il sera opposé à Arthur Rinderknech (56eme) ou Carlos Taberner (130eme).