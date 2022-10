ATP - Gijon : Le Français Guinard, 153eme mondial, s'arrête là

Quart de finaliste en mai dernier sur la terre battue de l'Open Parc de Lyon, où il avait poussé Holger Rune au troisième set, Manuel Guinard rêvait de s'offrir un nouveau quart, cette semaine à Gijon. Malheureusement pour le Breton, l'aventure s'est arrêtée ce jeudi dès le 2eme tour (8emes de finale du tournoi). Guinard, davantage habitué du circuit Challenger, n'a pas démérité contre Francesco Cerundolo. C'est toutefois l'Argentin, 29eme au classement et tête de série numéro 4 de ce tournoi espagnol en salle, qui a fait respecter la hiérarchie en s'imposant en deux sets (7-6, 6-2) face au joueur français de 26 ans passé par les qualifications. Tombeur la veille de l'ancien membre du Top 10 Fabio Fognini, Guinard avait pourtant mieux démarré son match que Cerundolo en menant 4-2 après avoir pris le service de son adversaire.

Une belle opération au classement pour Guinard

Après avoir recollé et renversé le 153eme au classement à l'issue d'un jeu décisif remporté 7 points à 5, l'Argentin qui avait atteint le dernier carré à Hambourg en juillet dernier n'a plus laissé que des miettes à celui qui avait décroché deux jours plus tôt contre Fognini son troisième succès sur le circuit ATP uniquement. Le quatrième attendra donc, au même titre qu'une nouvelle qualification pour les quarts de finale, cinq mois après la défaite dans le Rhône contre Rune. Guinard n'a pas tout perdu pour autant. Lundi, au prochain classement, le protégé de Sébastien Villette grimpera en effet aux alentours de la 146eme place mondiale. Tout près de son meilleur classement jusqu'à maintenant en carrière (140eme).