ATP - Gijon : Guinard profite de l'abandon de Fognini

Ces derniers jours, Manuel Guinard s'éclate dans le nord de l'Espagne. Après avoir sorti deux locaux lors des qualifications, à savoir Eduard Esteve Lobato et Nikolas Sanchez Izquierdo, le Français a passé le 1er tour à Gijon. En effet, ce mardi, en première rotation sur le court central, l'actuel 153eme mondial au classement ATP, qui était opposé à Fabio Fognini, a vu l'Italien finir par abandonner dans le troisième set après presque 1h30 de match. Alors que le score était de 4-6, 6-0, 2-0 en faveur du natif de Saint-Malo, son adversaire a préféré dire stop et ne pas aller plus loin. Pourtant, la rencontre avait plutôt bien débuté pour le joueur de 35 ans. Car, s'il n'avait pas pu conserver très longtemps son break d'entrée, le 59eme mondial avait ensuite réussi un nouveau break, à 5-4 en sa faveur, pour prendre les commandes au tableau d'affichage. Dos au mur, Guinard a alors profité d'un coup de mou de l'Italien pour totalement se relancer.

Une tête de série au prochain tour

Possiblement diminué, le natif de Sanremo n'a alors rien pu faire pour empêcher le Français de renverser la situation. Lors de la deuxième manche, ce dernier n'a en effet laissé que des miettes à son adversaire, totalement dépassé. D'un cinglant 6-0 en 25 minutes, avec seulement dix points concédés, le Breton a été expéditif pour recoller à un set partout. Derrière, alors qu'il était reparti sur les mêmes bases, Guinard a vu Fognini dire stop à 2-0 dans la dernière manche. En forme à Gijon, le Français n'en demandait pas tant mais savourera comme il se doit son 3eme succès sur le circuit ATP, après deux victoires à Lyon en mai dernier. Au 2eme tour, celui qui est actuellement virtuellement 146eme mondial aura fort à faire. Il a désormais rendez-vous avec l'Argentin Francisco Cerundolo, 29eme à l'ATP et tête de série numéro 4 en Espagne.