ATP - Genève : Wawrinka déclare forfait pour cause de blessure

Nouveau coup d'arrêt pour Stan Wawrinka. Ce vendredi, le Suisse a été contraint de déclarer forfait pour l'Open de Genève, qui aura lieu pas plus tard que la semaine prochaine et devant son propre public, sur terre battue. Un tournoi ATP pour lequel le Suisse avait reçu une invitation. Mais, en raison d'une blessure à un pied qu'il continue de traîner et qu'il ne parvient pas à guérir, le joueur est obligé de renoncer. Aujourd'hui âgé de 37 ans, Stan Wawrinka s'est construit un palmarès impressionnant, avec pas moins de trois titres du Grand Chelem à son actif. Fortement diminué par les blessures ces derniers temps, le Suisse est parvenu à renouer avec le succès, pas plus tard que ce lundi, à l'occasion de son entrée en lice au Masters 1000 de Rome en Italie, sur terre battue.

Une blessure à deux semaines de Roland-Garros

Une disette d'un total de quinze mois, après avoir manqué une très grande partie de la saison 2021. La faute à cette fameuse blessure à un pied, qui lui a déjà valu pas moins de deux opérations chirurgicales. Ce jeudi, à l'occasion des huitièmes de finale de ce même prestigieux tournoi, le Suisse s'était incliné contre le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial. C'est ensuite que le Suisse, qui occupe la 361eme place mondiale, avait informé les organisateurs de l'Open de Genève de sa décision de renoncer à l'invitation qui lui avait été réservée. A ce sujet, Thierry Grin, qui n'est autre que le directeur de ce fameux tournoi, s'est exprimé auprès de l'AFP : C'est une déception parce qu'évidemment on est en Suisse, il a gagné deux fois le tournoi. Il est malheureusement blessé. Ca arrive." A deux semaines de Roland-Garros, les nouvelles ne semblent donc pas être aussi bonnes que cela pour Stan Wawrinka. Affaire à suivre.