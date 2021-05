ATP - Genève : Ruud sans trembler

Si la tête de série n°1 du tournoi de Genève, Roger Federer, a disparu dès les huitièmes de finale, la tête de série n°3, Casper Ruud, sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Le Norvégien, 21eme mondial, s'est défait sans trop de problèmes de Tennys Sandgren (67eme), sur le score de 7-5, 6-2 en 1h23. Ruud a sauvé la seule balle de break que s'est procuré l'Américain... au moment où il servait pour le match. Il a finalement eu le dernier mot sur sa quatrième balle de match. Le Norvégien a breaké à 5-5 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième pour l'emporter et s'offrir un quart contre Feliciano Lopez ou Dominik Koepfer.



GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Alexander Zverev (ALL)



Huitièmes de finale

Andujar (ESP) bat Federer (SUI, n°1) : 6-4, 4-6, 6-4

Stricker (SUI, WC) - Fucsovics (HON)

Ruud (NOR, n°3) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2

Lopez (ESP) - Koepfer (ALL)



Cazaux (FRA, WC) - Cuevas (URU, Q)

Ivashka (BIE, Q) - Dimitrov (BUL, WC, n°4)

Fognini (ITA, n°6) - Djere (SER)

Cecchinato (ITA, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)



1er tour

Federer (SUI, n°1) – Bye

Andujar (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4

Stricker (SUI, WC) bat Cilic (CRO) : 7-6 (5), 6-1

Fucsovics (HON) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-5, 7-5



Ruud (NOR, n°3) – Bye

Sandgren (USA) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Lopez (ESP) bat Altmaier (ALL, LL) : 7-6 (5), 6-4

Koepfer (ALL) bat Paire (FRA, n°7) : 6-7 (8), 7-6 (5), 6-4



Cazaux (FRA, WC) bat Mannarino (FRA, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Cuevas (URU, Q) bat Opelka (USA) : 7-6 (5), 6-2

Ivashka (BIE, Q) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Dimitrov (BUL, WC, n°4) - Bye



Fognini (ITA, n°6) bat Pella (ARG) : 6-2, 6-2

Djere (SER) bat Monteiro (BRE) : 6-7 (7), 6-3, 7-5

Cecchinato (ITA, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 3-0 abandon

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye