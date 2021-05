ATP - Genève : Quatrième finale pour Ruud

Casper loves the clay 😃@CasperRuud98 dispatches Andujar 6-3 6-2 and books a spot in the Geneva final!



He awaits the winner of Cuevas/Shapovalov 👀 pic.twitter.com/ASgj3yeY09

— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021

GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Cazaux (FRA, WC)

1er tour

Paire (FRA, n°7)

Cazaux (FRA, WC)

Mannarino (FRA, n°8)

Le tombeur de Roger Federer ne verra pas la finale à Genève. Pablo Andujar, 75eme mondial, n'a rien pu faire face à Casper Ruud, 21eme mondial et tête de série n°3 du tournoi suisse.Auteur de 2 aces et 69% de premières balles (aucune double-faute), Ruud a breaké à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 2-1 et 5-2 dans le deuxième. Il disputera donc sa quatrième finale (la quatrième sur terre battue), après son succès à Buenos Aires en 2020 et ses défaites à Houston en 2019 et Santiago en 2020, et est assuré de gagner cinq places au prochain classement pour se retrouver 16eme.bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2Cuevas (URU, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)bat Stricker (SUI, WC) : 4-6, 6-4, 6-4bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-1, 6-4bat Dimitrov (BUL, WC, n°4) : 7-6 (3), 6-3bat Djere (SER) : 6-4, 6-4bat Federer (SUI, n°1) : 6-4, 4-6, 6-4bat Fucsovics (HON) : 7-5, 6-4bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-2bat Lopez (ESP) : 7-5, 7-6 (1), 6-3bat: 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE, Q) : 6-4, 6-4bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-7 (2), 6-1bat Cecchinato (ITA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-1– Byebat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4bat Cilic (CRO) : 7-6 (5), 6-1bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-5, 7-5– Byebat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4bat Altmaier (ALL, LL) : 7-6 (5), 6-4bat: 6-7 (8), 7-6 (5), 6-4bat: 6-3, 6-7 (5), 6-3bat Opelka (USA) : 7-6 (5), 6-2bat Verdasco (ESP) : 7-6 (5), 6-4- Byebat Pella (ARG) : 6-2, 6-2bat Monteiro (BRE) : 6-7 (7), 6-3, 7-5bat Travaglia (ITA) : 6-3, 3-0 abandon- Bye