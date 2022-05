ATP - Genève : Opelka qualifié, Basilashvili éliminé

Reilly Opelka trace sa route. Ce mercredi, l'Américain, 18eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Genève en Suisse, sur terre battue, après sa victoire contre l'Australien Christopher O'Connell, 124eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-3, 7-5) et 1h30 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, c'est l'Australien qui s'est procuré le premier une balle de break. A 3-3, Christopher O'Connell a fini par complètement craquer, cédant les trois derniers jeux, dont ses deux derniers services pour cinq balles de break concédées. L'Américain a eu le dernier mot à sa troisième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, A 2-1, Reilly Opelka s'est procuré trois premières balles de break. Avant de prendre le service de son adversaire, au meilleur des moments, soit à 6-5, pour conclure (7-5).

Basilashvili est tombé dans le piège

En revanche, c'est déjà terminé pour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 25eme joueur mondial et tête de série n°5, sorti par le Portugais Joao Sousa, 79eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h24 de jeu. Dans la première manche, malgré une balle de break d'entrée, le Portugais s'est fait breaker dans la foulée, avant d'égaliser directement après (2-2). Finalement, au meilleur des moments, soit au moment de conclure, Joao Sousa a de nouveau pris le service de son adversaire (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le Géorgien s'est, à son tour, procuré une balle de break d'entrée. A 3-2, malgré une première balle sauvée, Nikoloz Basilashvili a cédé son service. Le 79eme joueur mondial est ensuite allé conclure, sur un ultime jeu blanc (6-3).